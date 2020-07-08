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Юлия Проскурякова осталась в тени своей красавицы-сестры

Юлия Проскурякова осталась в тени своей красавицы-сестры

Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спустя несколько месяцев Юлия Проскурякова впервые встретилась со своей родной сестрой. Из-за бушующей пандемии коронавируса девушки успели соскучиться и решили отправиться на долгую прогулку по столице. Поклонники певицы отметили, что младшая сестра Ольга перетянула на себя все внимание.
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Юлия Проскурякова сделала несколько памятных фотографий на Красной площади и поделилась ими на личной странице в "Инстаграм". Фанаты артистки сразу отреагировали на появление новых кадров и высказали мнение по поводу внешности молодой девушки. Кто-то предположил, что Ольга очень похожа на свою звездную родственницу. А кто-то критично заявил, что младшая сестра значительно отличается от Юлии Проскуряковой – более стройная и сногсшибательная.

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 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Многие пользователи социальной сети добавили еще несколько теплых слов в адрес младшей сестры певицы. Комментаторы отметили, что девушка обладает невероятной естественной красотой, а ее фигура только стала очередным подтверждением прекрасной наследственности Проскуряковых.

"Какая же она красивая. И сразу не скажешь, что тоже мама", – восхитились сестрой Юлии подписчики.

Напомним, Ольга недавно родила первенца. Девушка живет с мужем и дочерью Златой в Екатеринбурге, именно поэтому сестры так редко видятся. Несмотря на то, что все оценили модельные параметры младшей сестры звезды, большинство заметили, как изменилась Юлия Проскурякова за время карантина.

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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

По словам близких знакомых семьи певицы, девушка похудела на несколько килограммов. Теперь Юлия не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает приводить фигуру в порядок.

Автор: 8 июля 2020, 00:12 Источник: Инстаграм Юлии Проскуряковой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

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