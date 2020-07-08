Юлия Проскурякова осталась в тени своей красавицы-сестры

Спустя несколько месяцев Юлия Проскурякова впервые встретилась со своей родной сестрой. Из-за бушующей пандемии коронавируса девушки успели соскучиться и решили отправиться на долгую прогулку по столице. Поклонники певицы отметили, что младшая сестра Ольга перетянула на себя все внимание.

Юлия Проскурякова сделала несколько памятных фотографий на Красной площади и поделилась ими на личной странице в "Инстаграм". Фанаты артистки сразу отреагировали на появление новых кадров и высказали мнение по поводу внешности молодой девушки. Кто-то предположил, что Ольга очень похожа на свою звездную родственницу. А кто-то критично заявил, что младшая сестра значительно отличается от Юлии Проскуряковой – более стройная и сногсшибательная.

Многие пользователи социальной сети добавили еще несколько теплых слов в адрес младшей сестры певицы. Комментаторы отметили, что девушка обладает невероятной естественной красотой, а ее фигура только стала очередным подтверждением прекрасной наследственности Проскуряковых.

"Какая же она красивая. И сразу не скажешь, что тоже мама", – восхитились сестрой Юлии подписчики.

Напомним, Ольга недавно родила первенца. Девушка живет с мужем и дочерью Златой в Екатеринбурге, именно поэтому сестры так редко видятся. Несмотря на то, что все оценили модельные параметры младшей сестры звезды, большинство заметили, как изменилась Юлия Проскурякова за время карантина.

По словам близких знакомых семьи певицы, девушка похудела на несколько килограммов. Теперь Юлия не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает приводить фигуру в порядок.