"Дух захватывает от увиденного": 58-летняя Екатерина Андреева прыгнула со скалы

58-летняя Екатерина Андреева славится своей любовь к путешествиям. Телеведущей в очередной раз удалось удивить поклонников.

Пандемия коронавируса в России заставила большинство людей кардинально изменить свои планы на ближайшее время. В особенности это коснулось тех, кто планировал провести отпуск на зарубежных курортах.

Многие представители отечественного шоу-бизнеса не растерялись и отправились отдыхать в разные города России. Телеведущая Екатерина Андреева отдала предпочтение Сочи.

Знаменитость разместила в своем "Инстаграме" новый пост, содержащий любопытную видео запись. На опубликованных кадрах Андреева эффектно выныривает из воды. Сама ведущая сообщила, что прыгнула со скалы.

Увиденное не оставило поклонников теледивы равнодушными. Пользователи Сети принялись делиться своими впечатлениями в комментариях к публикации. "Вот это здорово! Прыжки со скал, что может быть смелее, увлекательней! А как вы все это интересно показали и рассказали! Дух захватывает от увиденного. Представить только, что вы почувствовали при этом. Это здорово, это увлекательно, это адреналин, вода, брызги, чистый воздух! Не посрамили, что и говорить! Умница, любим вас!", "Красиво снято, просто шедевр! Девчонки, вы крутые. Не пожалели этих ребят-экстремалов. У них челюсти не отвисли? Все цело?", "Катенька! Пересматриваю, любуюсь, восхищаюсь и аплодирую. Аплодирую и кричу от восторга!", – выразили эмоции подписчики Андреевой.