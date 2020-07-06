"Дух захватывает от увиденного": 58-летняя Екатерина Андреева прыгнула со скалы

Пандемия коронавируса в России заставила большинство людей кардинально изменить свои планы на ближайшее время. В особенности это коснулось тех, кто планировал провести отпуск на зарубежных курортах.
Многие представители отечественного шоу-бизнеса не растерялись и отправились отдыхать в разные города России. Телеведущая Екатерина Андреева отдала предпочтение Сочи.
Знаменитость разместила в своем "Инстаграме" новый пост, содержащий любопытную видео запись. На опубликованных кадрах Андреева эффектно выныривает из воды. Сама ведущая сообщила, что прыгнула со скалы.
Увиденное не оставило поклонников теледивы равнодушными. Пользователи Сети принялись делиться своими впечатлениями в комментариях к публикации. "Вот это здорово! Прыжки со скал, что может быть смелее, увлекательней! А как вы все это интересно показали и рассказали! Дух захватывает от увиденного. Представить только, что вы почувствовали при этом. Это здорово, это увлекательно, это адреналин, вода, брызги, чистый воздух! Не посрамили, что и говорить! Умница, любим вас!", "Красиво снято, просто шедевр! Девчонки, вы крутые. Не пожалели этих ребят-экстремалов. У них челюсти не отвисли? Все цело?", "Катенька! Пересматриваю, любуюсь, восхищаюсь и аплодирую. Аплодирую и кричу от восторга!", – выразили эмоции подписчики Андреевой.
Популярные темы форума
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Как пережить смерть ребенка
Чувство вины
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Вам нужны только деньги?