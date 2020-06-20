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"Просто обнимите дерево": Екатерина Андреева продемонстрировала странный трюк в шортах

Екатерина Андреева. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Екатерина Андреева поразила поклонников результатом изнурительных тренировок. 58-летняя телеведущая находится в прекрасной физической форме.
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Звезда регулярно занимается спортом и йогой. У теледивы девять тренировок в неделю. В своем инстаграм-аккаунте Екатерина Андреева продемонстрировала новый трюк.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Она опубликовала видео, в котором с легкостью стоит на руках. При этом знаменитость одета в специальные эластичный костюм и шорты. При этом ведущая программы "Время" Первого канала делает махи ногами.

Звезда отметила, что иногда, чтобы "все встало на свои места, надо все поставить с ног на голову и посмотреть на все вниз головой". При этом она добавила, что в таком положении внутренние органы тела отдыхают.

Екатерина Андреева поспешила успокоить публику, которой не удается повторить трюк. "Если так не можете, ничего! Просто обнимите дерево и скажите ему, что любите его, что оно красивое и самое стройное", – заявила телеведущая.

Также звезда пообещала в ближайшее время разместить новый пост, чтобы ее фолловеры могли услышать, как деревья пьют воду. Екатерина Андреева призналась, что недавно была в лесу с "одним алхимиком", который показал это и дал послушать.

Автор: 20 июня 2020, 02:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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