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Шоу-бизнес
Игорь Николаев заговорил о романе с Викторией Дайнеко

Игорь Николаев заговорил о романе с Викторией Дайнеко

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Игорь Николаев окунулся в прошлое и вспомнил шоу "Фабрика звезд", которое раньше транслировали по Первому каналу. Артист не может забыть чувственного выступления Виктории Дайнеко, с которой позже ему приписывали роман.
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Игорь Николаев был приглашенным артистом в нескольких сезонах "Фабрики звезд". Он исполнил песню "Пять причин" вместе с Сати Казановой, "Здравствуй" – со Светланой Светиковой, "Такси, такси" – с Еленой Терлеевой. Но самым особенным выступлением для артиста стал дуэт с Викторией Дайнеко.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Певец опубликовал видео, на кадрах которого он исполняет с "фабриканткой" песню "Метели". По мнению Николаева, Дайнеко спела весьма чувственно. Она заставила слушателя поверить в историю, о которой идет речь в композиции. В голосе Виктории есть надрыв, который делает исполнение особенным, отметил Игорь.

Во время выступления Дайнеко и Николаев стояли максимально близко друг к другу. Они проявляли нежность. Именно это и стало причиной слухов о романе артистов.

"Этот дуэт неожиданно для меня оказался резонансным. Организаторы гастролей, и наших, и даже в США, буквально настаивали, чтобы в моем концерте участвовала Вика", – признался музыкант.

Напомним, Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой почти десять лет. Оловянную свадьбу они отметят в сентябре. У возлюбленных есть четырехлетняя дочь Вероника. Ранее артист состоял в отношениях с одноклассницей Еленой Кудряшевой, а также с певицей Наташей Королевой.

Автор: 6 июля 2020, 15:32 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

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