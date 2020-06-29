Отвыкший от людей Николаев дал первый концерт после карантина

Игорь Николаев повел карантин с семьей. Накануне артист выступил перед публикой во время съемок программы "Привет, Андрей!". Для него этот мини-концерт стал первым выходом в свет за несколько месяцев.

Музыкант поделился впечатлениями в своем микроблоге. Он опубликовал отрывок выступления и заявил, что совершенно отвык от людей за самоизоляцию. Также артист отметил, что выходить на сцену в пустом зале не имеет значения. Правда, неизвестно, вернется ли когда-нибудь концертная жизнь в прежнее русло.

В эфире шоу "Привет, Андрей!" Игорь Николаев исполнил свой хит "Малиновое вино". Программа была посвящена звездам 90-х, в студии появились также и другие популярные личности того периода.

Музыкант рассказал Андрею Малахову, как провел карантин. Артист пережидал коронавирус в загородном доме с семьей. Певец отметил, что ему безумно понравилось наблюдать за тем, как растет его дочь от Юлии Проскуряковой.

Малышке сейчас четыре года и восемь месяцев. По мнению Игоря Николаева, этот возраст – максимально классный. Он был в восторге от общения с Вероникой. "Это для меня самая лучшая моя песня", – добавил исполнитель.

Стоит отметить, что у артиста есть еще одна дочь – Юлия, которая родилась в 1978 году. Девушка живет в Америке и всего на пять лет младше третьей супруги музыканта.