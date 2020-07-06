Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании

Как отметила манекенщица, помощник Сергея Берменьева пригласил ее на фотосессию поздно вечером. Она не придала этому значения, так как съемки часто проходят по ненормативному графику.
Когда Дарья Фисун зашла в номер, фотограф предложил ей вино. Чтобы не обидеть уважаемого человека, модель пригубила напиток и отставила бокал в сторону. Затем Берменьев провел девушку в спальню и надругался.
Манекенщица заверила, что Сергей не применял физическую силу, однако она не сопротивлялась его действиям, так как находилась в шоковом состоянии. После случившегося Дарья Фисун сходила в душ и уехала домой. Фотограф позвонил потом и уточнил, как та добралась до квартиры.
Позже модель поняла, что случилось нечто плохое, и отправилась в полицию, чтобы написать заявление. Она намерена довести дело до конца и наказать похотливого фотографа.
Сергей Берменьев – довольно известная личность в шоу-бизнесе. Он снимал не только портреты первых лиц государства, но и голливудских звезд. В его объектив попали Квентин Тарантино, Аль Пачино и Ричард Гир.
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