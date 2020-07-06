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Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании

Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании

Фото: Christoph Grothgar/moodboard/www.globallookpress.com
Российская модель Дарья Фисун рассказала журналистам, что стала жертвой изнасилования. Девушка заявила, что осознала произошедшее после того, как покинула гостиничный номер.
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Как отметила манекенщица, помощник Сергея Берменьева пригласил ее на фотосессию поздно вечером. Она не придала этому значения, так как съемки часто проходят по ненормативному графику.

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Когда Дарья Фисун зашла в номер, фотограф предложил ей вино. Чтобы не обидеть уважаемого человека, модель пригубила напиток и отставила бокал в сторону. Затем Берменьев провел девушку в спальню и надругался.

Манекенщица заверила, что Сергей не применял физическую силу, однако она не сопротивлялась его действиям, так как находилась в шоковом состоянии. После случившегося Дарья Фисун сходила в душ и уехала домой. Фотограф позвонил потом и уточнил, как та добралась до квартиры.

Позже модель поняла, что случилось нечто плохое, и отправилась в полицию, чтобы написать заявление. Она намерена довести дело до конца и наказать похотливого фотографа.

Сергей Берменьев – довольно известная личность в шоу-бизнесе. Он снимал не только портреты первых лиц государства, но и голливудских звезд. В его объектив попали Квентин Тарантино, Аль Пачино и Ричард Гир.

Автор: 6 июля 2020, 14:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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