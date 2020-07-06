Российская модель обвинила фотографа Тарантино в изнасиловании

Российская модель Дарья Фисун рассказала журналистам, что стала жертвой изнасилования. Девушка заявила, что осознала произошедшее после того, как покинула гостиничный номер.

Как отметила манекенщица, помощник Сергея Берменьева пригласил ее на фотосессию поздно вечером. Она не придала этому значения, так как съемки часто проходят по ненормативному графику.

Когда Дарья Фисун зашла в номер, фотограф предложил ей вино. Чтобы не обидеть уважаемого человека, модель пригубила напиток и отставила бокал в сторону. Затем Берменьев провел девушку в спальню и надругался.

Манекенщица заверила, что Сергей не применял физическую силу, однако она не сопротивлялась его действиям, так как находилась в шоковом состоянии. После случившегося Дарья Фисун сходила в душ и уехала домой. Фотограф позвонил потом и уточнил, как та добралась до квартиры.

Позже модель поняла, что случилось нечто плохое, и отправилась в полицию, чтобы написать заявление. Она намерена довести дело до конца и наказать похотливого фотографа.

Сергей Берменьев – довольно известная личность в шоу-бизнесе. Он снимал не только портреты первых лиц государства, но и голливудских звезд. В его объектив попали Квентин Тарантино, Аль Пачино и Ричард Гир.