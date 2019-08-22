Жена 56-летнего Тарантино ждет ребенка

Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом. Модель Даниэлла Пик подарит первенца 56-летнему режиссеру, пишет сайт "Комсомольская правда".
На каком сроке сейчас 35-летняя супруга Турантино, не сообщается. На недавних премьерах фильма "Однажды в Голливуде" в Лондоне и в Риме многие заметили, что Даниэлла появилась на красной дорожке в свободных платьях. При этом в Москву Тарантино прилетел без своей избранницы, напоминает "Экспресс газета".
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