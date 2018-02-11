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Фев. 11, 2018
просмотры: 123

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

567

Имя Анастасии Вашукевич, которая сама называет себя Настей Рыбкой, прогремело на всю страну после в связи с громким скандалом. Якобы девушка оказывает эскорт-услуги и в число ее клиентов входят весьма обеспеченные люди. Сама она на своей странице в Instagram рассказала о встрече с предпринимателем Олегом Дерипаской. Она обвинила его в изнасиловании и потребовала жениться. В противном случае пригрозила судом и разбирательством в программе "Пусть говорят" или в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым. Позже девушка объяснила, что это была шутка. Впрочем, бизнесмен уже подал иск против девушки и ее "наставника" Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Пока скандал продолжается, Dni.Ru предлагают взглянуть на шикарную жизнь Насти Рыбки. Девушка не стесняется выкладывать на своей странице в Instagram весьбма открвоенные снимки, а также фотографии роскошного отдыха.

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