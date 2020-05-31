Костюшкин обратился к россиянам после слов об изнасиловании

После своего признания о насилии Стас Костюшкин стал объектом критики. Артист не смог молча терпеть травлю и выступил с обращением к согражданам.



Популярный певец Стас Костюшкин недавно шокировал поклонников признанием, что в детском возрасте пережил сексуальное насилие. Сенсационное откровение вызвало неоднозначную реакцию у публики.

40 лет назад пострадал ребенок, но претензии общественность начала предъявлять уже взрослому певцу, и тут народ не стал себя сдерживать в выражениях. Многих возмутило, что артист вообще поднял эту тему спустя столько лет. Другие стали язвительно предполагать, как трагедия могла повлиять на развитие мужчины и его личные пристрастия.



Шквал негатива вынудил экс-солиста группы "Чай вдвоем" записать видеообращение. При этом Стас Костюшкин подчеркнул, что ему не за что оправдываться, и он хочет только дать разъяснения по ситуации. Артист был удивлен, что его начали поливать грязью из-за того, что когда-то ребенок попал в беду.

В своем обращении Костюшкин объяснил, что поднял неприятную тему, потому что очень боится за детей. Певец уверен, что тему насилия нельзя замалчивать. Он заявил, что давно пережил случившееся. Цель его исповеди – защитить молодое поколение и привлечь внимание к этой проблеме.

Напомним, на передаче "Алена, блин!" Стас Костюшкин рассказал о страшной трагедии, случившейся с ним 40 лет назад. Его и других мальчиков подвергли насилию. Маньяк подкараулил детей в тихом месте и напал на них. Мужчина заставил детей лечь на землю и открыть рты, после чего стал совать свой половой орган каждому в рот.