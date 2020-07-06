"Поставили хитрую систему": Рудковская объявила войну досужим папарацци

Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко усилили охрану своего семейного гнездышка. Они установили в доме новую охранную систему, чтобы никто без предупреждения не мог снимать их участок на камеру.

Продюсер напомнила подписчикам в "Инстаграм", как в прошлом году над их территорией летали дроны. Вскоре в Сети появилось детальное описание местоположения всех объектов на территории, принадлежащей Яне Рудковской и ее мужу-фигуристу.

Знаменитость заявила, что больше ни у кого подобной возможности лезть в ее частную жизнь не будет. "Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон", – поделилась звезда.

К своему посту Яна Рудковская добавила видео, на котором дефилирует в туфлях на шпильке и мини-платье к автомобилю. Она отметила, что посвятила ролик журналистам, которые постоянно интересуются подробностями.

Продюсер намекнула на скандал, в центре которого ее семья оказалась в мае этого года. В анонимном телеграм-канале появилась информация о сыне пары – Саше Плющенко, который якобы страдает от психического заболевания.

Неподтвержденную новость опубликовало одно СМИ, после чего материал быстро распространился по Сети. Яна Рудковская попросила удалить новость о ребенке. Ответа она не получила и хотела судиться с изданием. В итоге материал все же удалили.