Рудковская взвыла из-за слежки за своим домом
Продюсер заявила, что сама покажет угодья любопытным. Она провела экскурсию по своим владениям в Stories, предположив, что дрон запустили журналисты ради очередной новости о ее семье.
"Не надо больше запускать дроны над местом, где мы живем, и уж тем более вторгаться в наше личное пространство, так как это уже совсем неприлично с вашей стороны!" – взвыла Яна Рудковская. "Все любят подглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл. В следующий раз дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!" – пригрозила обидчикам жена фигуриста Евгения Плющенко.
Яна Рудковская обратилась к поклонникам, заявив, что на участке все цветет благодаря им. "Энергетика хорошая. Позитив и доброта. Цветы не искусственные. Пионы желтого цвета. Шиповники. Черемуха. Сашин домик. Вот такой у нас большой участок. Редиска уже почти отцвела. Укроп, лук, помидорчики. И посмотрите, какие уже маленькие огурчики… У нас тут разные виды сирени, мы сделали тут водопад", – поделилась продюсер.
Кроме того, она передала привет прославленному супругу, который участвует в ледовых шоу в Японии. На днях там произошло землетрясение. К счастью, никто не пострадал. Муж Яны Рудковской находился в это время в Стране восходящего солнца.
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