Страшное горе: умерла главная звезда "Пусть говорят"

Художник Сергей Заграевский был самым ярким экспертом в ток-шоу "Пусть говорят". Он высказывался на острые темы, задавал хлесткие вопросы и не боялся смелых суждений. Трудно поверить, что его не стало...

Об уходе эксперта сообщила вдова. По ее словам, причиной смерти 55-летнего главы профессионального Союза художников России стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Для известного журналиста Дениса Сорокина новость о смерти Сергея Заграевского стала шоком. Они не только дружили, но и вместе ходили по передачам, обсуждая живых и мертвых.

"День начался с ужасной новости: не стало Сергея Заграевского, – смахнул скупую мужскую слезу Сорокин. – Это так несправедливо, ему еще жить и жить. Я брал с него пример и всегда был рад его видеть. Мы уважали друг друга, очень тепло друг к другу относились и радовались после съемок, если они получались. После новости о его кончине меня аж трясет..."

Сорокин и Заграевский постоянно были на связи. "Смотрю в "Ватсап" – еще вчера был в 21:47 был в Сети. Ну как же так?! "Пусть говорят" без него даже немыслимо", – отметил Денис.

Он прав: такого умного и харизматичного эксперта популярному ток-шоу больше не найти. Многие включали передачу только из-за эксцентричного Заграевского, доверяя его авторитету и мудрости.