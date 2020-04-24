Пошла вон: друг Волочковой погнал в шею надоедливую Цымбалюк-Романовскую

Первый канал запустил очередной сезон "бесконечного сериала про жизнь и приключения киевской пианистки". В новой серии "Пусть говорят" Виталина Цымбалюк-Романовская делила сына бывшего мужа с Ольгой Казаченко. Драматизма схватке добавил светский журналист Денис Сорокин, который сцепился с экс-возлюбленной Армена Джигарханяна на виду у всей страны.

Все происходящее в студии очень походило на описанное Ильфом и Петровым в романе "12 стульев": "Прыткий молодой человек", – подумал Коробейников. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что "старик – типичная сволочь". Прыткий молодой человек – это, понятно, Денис Сорокин.

Интересно, что Виталина Цымбалюк-Романовская всегда подчеркивает, что этого журналиста и знать не знает. Но репортер уверяет, что пианистка лжет – она хорошо с ним знакома, причем уже много лет.

"Как-то мы встретились с ней на парковке после очередной съемки, – рассказал "Дни.ру" Сорокин. – Она кричала на меня, а я не мог отбиться. Говорю: "Оставь меня в покое! Уйди!" Но она не унималась. Насилу ноги унес. Думал, еще покалечит меня в припадке ненависти".

"Мне, с одной стороны, нравится взрывной темперамент Виталины, я думаю, многие хотели бы заняться с ней музыкой, посмотреть, как она играет не только на пианино, но и исполняет соло на дудочке или трубе, – облизывает губы Денис. – Думаю, что Цымбалюк-Романовская – неплохая девушка, но ей не хватает мужской ласки. Я бы на ее месте оставил анкету на сайте знакомств – был бы бешеный успех!"

Не исключено, что Цымбалюк-Романовская попросту ревнует Сорокина к балерине Волочковой, вероятный роман с которой обсуждает страна уже давно. "У меня разносторонние интересны – я люблю, в том числе, смотреть и на то, как парят над клавишами пальцы, – улыбается Денис. – Недаром же одно из моих любимых стихотворений – басня Николая Эрдмана со словами "Рояль был весь раскрыт// И струны в нем дрожали…"