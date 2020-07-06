Меньщиков из "Дома-2" раскрыл детали пышной свадьбы: Медведь, цыгане и пир горой

Степан Меньщиков вернулся на
проект "Дом-2" спустя много лет и раскрыл детали свадьбы с Ангелиной Монах. Как мы уже
знаем, девушка беременна. 7 июля они официально распишутся. Степан, по его
словам, волнуется в связи с предстоящим событием.
Меньщиков запланировал основной этап торжества на сентябрь. Он считает, что к тому времени пандемия отступит и можно будет устроить запоминающийся праздник.
"Мы планируем пышную свадьбу в стиле русского дворянства. Будет дресс-код. Друзья и близкие гости, знакомые и коллеги, пресса, карета, запряженная тройкой лошадей, медведь, цыгане, выступление звезд российской эстрады и пир горой. А свадебные костюмы будут стилизованы под эпоху конца 19-го века", – рассказал поклонникам Меньщиков.
Напомним, что Степан Меньщиков является одним из первых участников "Дома-2". В рамках шоу он зарекомендовал себя как актер комедийного жанра, развлекая друзей и ведущих. За время проекта он успел завести роман с Аленой Водонаевой, Александрой Харитоновой и Викторией Боней.
Вне проекта Степан Меньщиков состоял в браке с Евгенией Шамаевой. В марте 2013 года у них родился сын Иван, а в декабре 2016-го – дочь Варвара. В шоу "На самом деле" Степан узнал, что Иван – не его биологический сын. Участник "Дома-2" заявил, что этот факт не повлияет на отношение к мальчику.
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