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Шоу-бизнес
Меньщиков из

Меньщиков из "Дома-2" раскрыл детали пышной свадьбы: Медведь, цыгане и пир горой

Степан Меньщиков. Фото: instagram.com/stepanmen
В этот вторник, 7 июля, шоумен распишется с Ангелиной Монах. Празднование планируется не раньше сентября.
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Степан Меньщиков вернулся на проект "Дом-2" спустя много лет и раскрыл детали свадьбы с Ангелиной Монах. Как мы уже знаем, девушка беременна. 7 июля они официально распишутся. Степан, по его словам, волнуется в связи с предстоящим событием.

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Меньщиков запланировал основной этап торжества на сентябрь. Он считает, что к тому времени пандемия отступит и можно будет устроить запоминающийся праздник.

"Мы планируем пышную свадьбу в стиле русского дворянства. Будет дресс-код. Друзья и близкие гости, знакомые и коллеги, пресса, карета, запряженная тройкой лошадей, медведь, цыгане, выступление звезд российской эстрады и пир горой. А свадебные костюмы будут стилизованы под эпоху конца 19-го века", – рассказал поклонникам Меньщиков.

Напомним, что Степан Меньщиков является одним из первых участников "Дома-2". В рамках шоу он зарекомендовал себя как актер комедийного жанра, развлекая друзей и ведущих. За время проекта он успел завести роман с Аленой Водонаевой, Александрой Харитоновой и Викторией Боней.

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Вне проекта Степан Меньщиков состоял в браке с Евгенией Шамаевой. В марте 2013 года у них родился сын Иван, а в декабре 2016-го – дочь Варвара. В шоу "На самом деле" Степан узнал, что Иван – не его биологический сын. Участник "Дома-2" заявил, что этот факт не повлияет на отношение к мальчику.

Автор: 6 июля 2020, 11:32 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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