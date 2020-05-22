"Будете передо мной на цирлах ходить": матерящийся Меньщиков плюнул в лицо падчерицам

Степан Меньшиков – ветеран "Дом-2". Он попал на проект в 2004 году и с тех пор через его койку прошло немало красавиц.

Алена Водонаева, Виктория Боня, Александра Харитонова побывали в любовницах у Меньщикова. В конце 2019 года он уехал на отдых в Таиланд, где познакомился с девушкой по имени Ангелина Монах. Скоротечный роман привел к серьезным отношениям – Монах сообщила о беременности, вскоре сыграли свадьбу. Теперь же они продолжают любить друг друга и ждать рождения малыша уже под прицелом телекамер.

Как известно, Монах, как и Меньщиков, уже была в законном браке. И у нее родились две дочки: Оля и Карина. На данный момент старшей двадцать два года, а младшей двадцать. Но обе девушки на дух не переносит нового маминого хахаля. При этом он считает, что девушки должны ему быть благодарны, ведь он удовлетворяет и в койке, и вне ее их великовозрастную мать.

"Позвони своим родственникам, которые недовольны нашими отношениями, и скажи, чтобы они налаживали мосты! Если они продолжат и дальше вести такую риторику, они и дальше будут идти на три буквы! Звони и скажи, чтобы они на "цирлах" ходили передо мной, потому что я делаю их маму счастливой", – поставил ультиматум жене взбешенный Степан.

В свое время, напомним, Меньщиков принял решение сдать больного отца в дом престарелых, заявив, что денег на его реабилитацию у него нет. Поэтому, будь его воля, он расправился бы и с падчерицами.