"Будете передо мной на цирлах ходить": матерящийся Меньщиков плюнул в лицо падчерицам

Алена Водонаева, Виктория Боня, Александра Харитонова побывали в любовницах у Меньщикова. В конце 2019 года он уехал на отдых в Таиланд, где познакомился с девушкой по имени Ангелина Монах. Скоротечный роман привел к серьезным отношениям – Монах сообщила о беременности, вскоре сыграли свадьбу. Теперь же они продолжают любить друг друга и ждать рождения малыша уже под прицелом телекамер.
Как известно, Монах, как и Меньщиков, уже была в законном браке. И у нее родились две дочки: Оля и Карина. На данный момент старшей двадцать два года, а младшей двадцать. Но обе девушки на дух не переносит нового маминого хахаля. При этом он считает, что девушки должны ему быть благодарны, ведь он удовлетворяет и в койке, и вне ее их великовозрастную мать.
"Позвони своим родственникам, которые недовольны нашими отношениями, и скажи, чтобы они налаживали мосты! Если они продолжат и дальше вести такую риторику, они и дальше будут идти на три буквы! Звони и скажи, чтобы они на "цирлах" ходили передо мной, потому что я делаю их маму счастливой", – поставил ультиматум жене взбешенный Степан.
В свое время, напомним, Меньщиков принял решение сдать больного отца в дом престарелых, заявив, что денег на его реабилитацию у него нет. Поэтому, будь его воля, он расправился бы и с падчерицами.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Новая мода. Упадете точно.