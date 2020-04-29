Звезду шоу "Дом-2" Меньщикова сняли ползающим на коленях и кричащим странные слова

В Сети появился анонс нового выпуска популярного реалити-шоу "Дом-2". Судя по кадрам, на проекте произошел громкий скандал между Степаном Меньщиковым, Ильей Яббаровым и его девушкой Анастасией Голд. Пока неизвестно, что привело участников к конфликту.
Однако словесная перепалка явно закончилась уходом Яббарова и Голд с телестройки. Видимо, они не хотели мириться с темпераментным Меньщиковым. который указывал паре на недостатки. Во время недавнего конфликта Степан даже передразнил Илью, он упал на колени и закричал: "Администрация "Дома-2", я – Илья Яббаров...". Вполне возможно, Меньщиков таким образом высмеял участника за попытки покинуть проект.
Судя по инстаграм-аккаунту Анастасии Голд, девушка не намерена возвращаться на поляну. В соцсети она уже обозначила себя как экс-участница "Дома-2". Подробности произошедшего зрители смогут увидеть в эфире в ближайшие выходные.
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