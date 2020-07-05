Второй Ефремов: россияне в бешенстве из-за скандальных слов Долиной

В Сети обсуждают скандальное заявление певицы Ларисы Долиной. Из-за случившегося с актером Михаилом Ефремовым резонансное интервью звезды вновь стало актуальным.

Народная мудрость гласит – все, что попадает в Интернет, остается там навсегда. Подобное правило сыграло злую шутку с певицей Ларисой Долиной.

На фоне расследования уголовного дело, фигурантом которого стал Михаил Ефремов, пользователи Сети нашли в недрах фрагмент программы "Сто вопросов к взрослому", в которой приняла участие артистка. То, что произносит Долина на видео, способно вызвать шок.

На опубликованных кадрах ребенок спрашивает у народной артистки России, будет ли она честно отвечать за свои поступки, если нарушит правило ПДД. В ответ на это Долина говорит, что она не водит авто, у нее есть личный водитель. При этом, по словам, Ларисы Александровны, ее шофера не имею права останавливать сотрудники правоохранительных органов, поскольку у него есть "специальный документ", который ему якобы вручил некий высокопоставленный человек.

Кроме того, Долина заявила, что иногда позволяет водителю нарушать ПДД. К примеру, когда артистка спешит на авиарейс, ведь "самолеты не ждут". Если же шофер Долиной преступает закон, то певице "приходится извиняться".

Разгневанные пользователи Сети уже окрестили Ларису Долину вторым Михаилом Ефремовым. Люди отметили, что из-за чувства вседозволенности отдельных личностей порой и происходят трагедии.