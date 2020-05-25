Честное фото Долиной вызвало оторопь

Девушка обнародовала фотографии в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах Лариса Долина запечатлена со своей внучкой Александрой.
Ангелина отметила, что Саша очень быстро выросла, а ее звездная мать – просто королева. Действительно, свежий снимок может вызвать у поклонников оторопь, ведь на нем исполнительницу просто не узнать – настолько молодо она выглядит. На архивном фото знаменитость без макияжа смотрится старше, чем сейчас.
В Сети ходят слухи, что изменения во внешности Ларисы Долиной – заслуга пластического хирурга. Однако это только предположения. Певица не подтверждала, что ложилась под нож, чтобы улучшить внешность.
Отметим, что внучка Ларисы Долиной растет талантливой. В этом поклонники смогли убедиться, когда в Сети появился ролик, где девочка поздравляет россиян с 9 Мая. Ее мать призналась, что после записи видео Саша не смогла сдержать слез.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Хочу ребенка мулата
Привет коллегам
Ты помнишь Жанну Фриске?
Где пропала невест а покойника?
Толстая и одинокая
Темы бредовые тупые
Новая мода. Упадете точно.