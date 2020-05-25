Честное фото Долиной вызвало оторопь

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась редкими снимками артистки. Кадры были сделаны с разницей почти в десять лет.



Девушка обнародовала фотографии в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах Лариса Долина запечатлена со своей внучкой Александрой.

Ангелина отметила, что Саша очень быстро выросла, а ее звездная мать – просто королева. Действительно, свежий снимок может вызвать у поклонников оторопь, ведь на нем исполнительницу просто не узнать – настолько молодо она выглядит. На архивном фото знаменитость без макияжа смотрится старше, чем сейчас.

В Сети ходят слухи, что изменения во внешности Ларисы Долиной – заслуга пластического хирурга. Однако это только предположения. Певица не подтверждала, что ложилась под нож, чтобы улучшить внешность.

Отметим, что внучка Ларисы Долиной растет талантливой. В этом поклонники смогли убедиться, когда в Сети появился ролик, где девочка поздравляет россиян с 9 Мая. Ее мать призналась, что после записи видео Саша не смогла сдержать слез.