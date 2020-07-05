Умеет договариваться с судьями: адвоката Ефремова назвали "решалой"

Эльман Пашаев представляет интересы Заслуженного артиста России в деле о смертельной аварии, которая произошла несколько недель назад. Адвокат часто выступает в СМИ от имени Михаила Ефремова. Заявления, которые делает защитник, вызывают бурные обсуждения. Интересно, что Пашаев спустя время опровергает свои же слова.
Друзья Ефремова сомневаются в адекватности адвоката. Коллега актера по театру "Современник", Мария Аниканова, возмущена поведением Эльмана Пашаева. Артистка назвала заявления защитника "потоком сознания". Аниканова не уверена даже в том, то Пашаев верно передает прессе слова актера.
Журналист-международник Максим Новиковский солидарен с Марией Аникановой. Друг артиста выяснил, что об Эльмане Пашаеве ходит дурная слава, дескать, специалист он плохой. "Но в России адвокаты никакие", – заметил журналист.
Как оказалось, защитник Ефремова дважды лишался адвокатского статуса. По словам еще одного знакомого артиста, Пашаев – "решала". Он умеет договариваться с судьями. Мол, в ситуации, в которой оказалась знаменитость, это единственное решение.
Актриса Юлия Ауг об адвокате Михаила Ефремова тоже отзывается неодобрительно. Эльмана артистка охарактеризовала как человека лишенного чести и достоинства. Актриса не понимает, как близкие знаменитости могли нанять такого специалиста.
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