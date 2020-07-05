Дроботенко показал редкий снимок с неузнаваемым Галкиным

В период пандемии коронавируса чем только не занимались звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то углубился в кулинарное искусство, а кто-то занялся выращиванием овощей на грядке. Сергей Дроботенко пошел по другому пути и решил разобрать архивные фотографии. Юморист обнаружил множество занимательных кадров, на которых были запечатлены известные комики.

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