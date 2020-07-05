Дроботенко показал редкий снимок с неузнаваемым Галкиным

На фотографиях можно было увидеть молодых Максима Галкина, Святослава Ещенко и Елену Степаненко. Сам же юморист признался, что очень скучает по тем временем, когда все звезды шоу-бизнеса проводили время вместе.
Архивные кадры появились на личной странице Сергея Дроботенко. Поклонники предположили, что все снимки были сделаны в начале 2000-х годов. Тогда юмористы много репетировали и оттачивали смешные номера перед многочисленными выступлениями в Москве. Артист в своей подписи к снимку пояснил, что фотограф застал тот момент, когда Дроботенко вместе с коллегами по цеху готовился к юморине в Кремле.
"Лена, Слава, Макс. Собирались накидывать вместе шутки. На сленге юмористов это называется "бредили", – прокомментировал фото Сергей.
Сами же герои легендарного снимка проигнорировали новую публикацию юмориста. Стоит отметить, что это не помешало заядлым поклонникам Дроботенко оценить значимость фотографии. Подписчики Сергея обсудили звезд и пришли к выводу, что большинство из них только похорошело со временем.
Напомним, пик карьеры и славы юмориста пришелся на 90-е годы. Тогда Сергея Дроботенко не только начали показывать в юмористических телепередачах, но и приглашали на сольные концерты во многие города. Артист долгое время находился "под крылом" Михаила Задорнова и сопровождал его в турах. Спустя несколько лет о Сергее заговорили, как о самостоятельном артисте. Тогда Дроботенко и пустился в одиночное плаванье.
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