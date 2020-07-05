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Шоу-бизнес
Дроботенко показал редкий снимок с неузнаваемым Галкиным

Дроботенко показал редкий снимок с неузнаваемым Галкиным

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В период пандемии коронавируса чем только не занимались звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то углубился в кулинарное искусство, а кто-то занялся выращиванием овощей на грядке. Сергей Дроботенко пошел по другому пути и решил разобрать архивные фотографии. Юморист обнаружил множество занимательных кадров, на которых были запечатлены известные комики.
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На фотографиях можно было увидеть молодых Максима Галкина, Святослава Ещенко и Елену Степаненко. Сам же юморист признался, что очень скучает по тем временем, когда все звезды шоу-бизнеса проводили время вместе.

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Архивные кадры появились на личной странице Сергея Дроботенко. Поклонники предположили, что все снимки были сделаны в начале 2000-х годов. Тогда юмористы много репетировали и оттачивали смешные номера перед многочисленными выступлениями в Москве. Артист в своей подписи к снимку пояснил, что фотограф застал тот момент, когда Дроботенко вместе с коллегами по цеху готовился к юморине в Кремле.

"Лена, Слава, Макс. Собирались накидывать вместе шутки. На сленге юмористов это называется "бредили", – прокомментировал фото Сергей.

Сами же герои легендарного снимка проигнорировали новую публикацию юмориста. Стоит отметить, что это не помешало заядлым поклонникам Дроботенко оценить значимость фотографии. Подписчики Сергея обсудили звезд и пришли к выводу, что большинство из них только похорошело со временем.

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Публикация от Сергей Дроботенко (@s.a.drobotenko)

Напомним, пик карьеры и славы юмориста пришелся на 90-е годы. Тогда Сергея Дроботенко не только начали показывать в юмористических телепередачах, но и приглашали на сольные концерты во многие города. Артист долгое время находился "под крылом" Михаила Задорнова и сопровождал его в турах. Спустя несколько лет о Сергее заговорили, как о самостоятельном артисте. Тогда Дроботенко и пустился в одиночное плаванье.

Автор: 5 июля 2020, 12:51 Источник: Инстаграм Сергея Дроботенко ✓ Надежный источник
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