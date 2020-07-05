Семенович наконец-то смогла испытать оргазм

Все проблемы, как известно, идут из детства. Вот и Анна Семенович пережила в юном возрасте неприятный момент, после которого перестала получать удовольствие.

Когда девочка еще занималась фигурным катанием, то часто ездила в спортивные лагеря. Ребята из отряда в шутку закрыли ее в парилке. Естественно, Анна Семенович очень испугалась – пыталась выбраться, плакала, кричала. Ее почти сразу выпустили, но страх перед банями остался на долгие годы.

Как отметила певица, она никогда не посещала сауны, и это часто вызывало раздражение друзей. Звезда рассказала, что девочки из "Блестящих" не понимали, почему коллега строит из себя недотрогу и не идет вместе со всеми в баньку.

Однако не так давно Анна Семенович проснулась утром и поняла, что хочет попариться. Девушка отправилась в сауну, с удовольствием отхлестала себя веничками и окунулась в прохладную воду после парной. По словам знаменитости, после выхода из бани испытала настоящий оргазм.

Впрочем, артистка отметила, что сауна – это, конечно, хорошо, но главное удовольствие в ее жизни все еще еда. Роман с продуктами питания вынуждает Анну Семенович прибегать к радикальным мерам по борьбе с лишними килограммами. Например, как только сняли режим самоизоляции, звезда сразу отправилась в клинику, где под присмотром врачей занималась лечебным голоданием в надежде скинуть лишние 7 кило.