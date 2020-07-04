Дочь Бородиной "обломала" романтическую ночь родителей

Ксения Бородина запланировала на выходные романтическую поездку со своим мужем Курбаном Омаровым. Пара мечтала отметить годовщину свадьбы исключительно вдвоем и переночевать в роскошном отеле. Но в планы Ксении и Курбана вмешалась их младшая дочь. Теона посчитала, что родители не справятся без нее на импровизированном отдыхе.

Телеведущая Ксения Бородина хотела порадовать мужа в знаменательный день и забронировала номер на выходные в одном из самых элитных отелей Москвы. Все бы ничего, но сюрприз пришлось раскрыть, так как одна из дочерей звездной пары напросилась поехать на отдых вместе с ними. Родители не смогли объяснить девочке, что без нее романтическая ночь могла бы пройти немного по-другому.

Ксения Бородина поделилась в своем Инстаграме кадрами счастливой семьи. Телеведущая рассказала, что Теона не дала своим родителям уединиться и тоже собрала вещи в небольшое путешествие. Девочка услышала разговор звездной пары и посчитала его за приглашение.

"Теона слышит наш разговор и кричит: "Ура, отель, я иду собирать вещи". Вот так мы тут оказались втроем. Придется всю ночь смотреть мультики и есть конфеты. Все как мы мечтали", – разоткровенничалась звезда в личном блоге.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 года. Отношения пары претерпевали несколько этапов: молодые люди расходились, а потом снова сходились, официально объявляли о разводе, публиковали фотографии своих новых возлюбленных и даже делили имущество.

https://www.instagram.com/p/CCMVls1oqAv/?utm_source=ig_embed

Сейчас телеведущая признается, что в семье царит идиллия. Ведь неспроста пара собралась отмечать пятую годовщину со дня свадьбы.

