Брат погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину

3 июня адвокат Эльман Пашаев сказал журналистам, что Михаил Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП. Якобы виноват в аварии автомобиль актера. Такие слова очень удивили общественность.
Родственники погибшего в ДТП до сих пор находятся в шоке от заявления Пашаева. Брат Сергея Захарова признался, что уже невозможно слушать юриста. Сначала адвокат Ефремова говорит о готовности актера усыновить детей погибшего водителя, потом о требуемой семьей Сергея огромной денежной компенсации...
Брат Захарова уверен, что все эти высказывания – не просто провокация, а "явная попытка избежать наказания". Именно по этой причине родные погибшего пошли на телевидение. Они захотели предать огласке.
Напомним, 8 июня Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце Михаил Олегович выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался от полученных травм на следующее утро.
Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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