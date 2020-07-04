"Пуговки не выдерживают": Семенович высказалась о проблеме с одеждой

На своей странице в "Инстаграм" Анна Семенович опубликовалал фотографию, сопроводив ее провокационной подписью. Подписчики поддержали ее шутку.

Анна Семенович известна большим количеством талантов. Она и певица, и актриса, и ведущая, и фигуристка. Многие мужчины знают и любят ее в том числе и за широкую душу.

На это обстоятельство сама артистка указала в шутливой подписи на своей странице в "Инстаграм". "Эти пуговки не выдерживают мою широкую душу", – объяснила она состояние платья на фотографии и добавила, что именно из-за этого на снимке у нее такой расстроенный вид. Подписчики поняли юмор Анны Семннович и поддержали шутку, отметив, что не устают любоваться на эту самую широкую душу певицы.

Впрочем, нашлись и те, кто полез с непрошеными советами. Они заявили, что Анне Семенович следует начать следить за своим весом. Один из комментаторов и вовсе заявил, что у артистки "мужская фигура", а соблазнительных изгибов талии она якобы добивается с помощью использования графических редакторов.

Тем не менее, подавляющее большинство комментаторов все же сосредоточились на том, чтобы выразить свое восхищение и внешним видом Анны Семенович, и ее чувством юмора. Смотреть на нее, сошлись во мнении поклонники певицы, сплошное удовольствие.