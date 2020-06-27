Семенович возмутила народ странным фото

Анна Семенович поспешила поделиться со своими подписчиками радостью от того, что после карантина из-за коронавируса Москва все же начала оживать. Пользователи Сети, в свою очередь, раскритиковали певицу и ведущую за странный выбор фотографии.

"Какое счастье, что жизнь в Москве оживает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анна Семенович. Она отметила, что отныне проводить вечера можно не только дома на диване но и в открывшихся после карантина ресторанах. Использовать их можно и как место встречи с друзьями.

Однако судя по реакции некоторых подписчиков ведущей, если бы она решила встретиться с ними, то вряд ли бы из этой затеи что-то бы вышло. Дело в том, что некоторые поклонники Анну Семенович откровенно не узнали. По их словам, красавица слишком увлеклась улучшением собственного образа на фотографии с помощью графических редакторов.

"Это кто?", "Очень сильный фотошоп", "Отфотошопили прям не узнать", "Чета фотошопа многовато!", "Совсем не похожа. Зачем так. Вы и так красивая. Не надо перебарщивать", – заметили многие комментаторы. Впрочем, такое странное фото не помешало многих выразить свое восхищение внешними данными Анны Семенович.

