"Неожиданно захотелось блондинку": Василий Уткин привез проститутку пожилому Юрию Антонову

По словам Уткина, в молодости он принимал активное участие в жизни шоу-бизнеса. Василий гастролировал в качестве ведущего вместе со знаменитыми артистами.
Как-то раз журналиста и звезд эстрады занесло в город Нягань. Уткин подчеркнул, что концертный график тогда был бешеный: необходимо было отыграть четыре концерта за три дня.
После выступления уставшим членам творческого коллектива вздумалось расслабиться. "Там Юрию Антонову в преклонном возрасте неожиданно захотелось блондинку. Но где в Нягани найти женщину, которая захочет за некоторое вознаграждение удовлетворить Антонова?" – заметил Уткин.
Журналисту и его коллегам в тот вечер пришлось нелегко. Они полночи не могли найти проститутку, которая соответствовала бы критериям Антонова. В итоге отыскали. Впрочем, Юрий Михайлович услугами жрицы любви так и не воспользовался. "Когда нашли, он спал", – поведал комментатор.
Василий Уткин также рассказал, что наркотики в шоу-бизнесе были в порядке вещей. Сам журналист запрещенные вещества тогда не пробовал. Знаменитость называет себя "человеком алкоголя" – он любит расслабиться за рюмочкой чего-нибудь спиртосодержащего. Василий не скрывает, что с выпивкой у него были серьезные проблемы. Комментатор знает свои слабости и старается держать себя в руках.
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Лиона = отморозок
Хочу вернуть мужа
Обожаю мулаток
Сексизм
Не хочу из-за лишнего веса жену