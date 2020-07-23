Состояние прооперированного Юрия Антонова изменилось

На днях стало известно, что прославленного исполнителя и композитора Юрия Антонова госпитализировали. Певец не выходил на связь, чем напугал друзей, однако сейчас появились новости о его состоянии.

Журналисты сумели дозвониться до Юрия Антонова, чтобы узнать о том, как он себя чувствует после перенесенной операции. По словам 75-летнего артиста, хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь он будет восстанавливаться.

"У меня уже были проблемы с коленкой. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история. Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию", – рассказал популярный исполнитель.

По словам артиста, после операции его мучила сильная боль, но сейчас она стала постепенно проходить. "Впереди – длительная реабилитация. Но настроение уже неплохое. Пока врачи не отпускают меня домой, я еще – в больнице. Лежу один в очень хорошей палате. Оперировал меня прекрасный хирург. Так что все прошло благополучно", – сообщил Юрий Антонов.

Артист не стал уточнять, общался ли он с бизнесменом Андреем Ковалевым. Ранее в разговоре с репортерами мужчина назвался его другом и признался, что когда услышал о госпитализации певца, немедленно набрал ему, но не мог дозвониться. По признанию Ковалева, ему даже стало страшно. К счастью, его опасения не подтвердились.

Юрий Антонов ведет затворнический образ жизни. Он не посещает светских мероприятий, почти не дает интервью ( а если и дает, то о личной жизни предпочитает не рассказывать). В феврале прославленный исполнитель отпраздновал круглую дату. Однако широко отмечать юбилей певец не стал. Юрий Антонов объяснял, что принял такое решение именно из-за проблем со здоровьем.