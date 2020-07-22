Юрий Антонов не выходит на связь после операции

Стало известно, что Юрия Антонова госпитализировали и прооперировали. Легендарный певец давно жаловался на проблемы с ногой. Однако другу, бизнесмену Андрею Ковалеву, с артистом связаться не удалось и он сильно переживает.

Юрий Антонов давно ведет закрытый образ жизни. Он почти не посещает светских мероприятий, редко дает интервью, мало снимается. Тем не менее, у артиста есть друзья и близкие люди, но даже их, как говорят в окружении, прославленный исполнитель предпочитает держать на расстоянии.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что друг, бизнесмен Андрей Ковалев, узнал о госпитализации Юрия Антонова не от него самого, а из стороннего источника. "Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему – тишина, даже страшно за него", – признался Андрей Ковалев.

По словам друга, в последний раз он разговаривал по телефону с Юрием Антоновым еще две недели назад. А виделись они так давно, что тот даже и не помнит. "Коронавирус же. Как только Юрий Михайлович ответит, дам вам знать", – пообещал приятель артиста.

Андрей Ковалев рассказал, что у Юрия Антонова это уже не первая операция на ноге. Еще несколько месяцев назад он перенес операцию на колене. Из-за проблем со здоровьем артист даже не стал широко справлять свой юбилей – в феврале ему исполнилось 75 лет.

Тем не менее, в честь круглой даты Юрий Антонов дал откровенное интервью, в котором высказал отношение к современному шоу-бизнесу и эстраде, а вот о личной жизни предпочел умолчать. Певец давно не представлял новых песен, однако фанаты по этому поводу совершенно не расстраиваются. Они любят его старые хиты, которые до сих пор звучат актуально.

Юрий Антонов живет в собственном особняке в Подмосковье. На участке у него полно всякой живности. Заходят и друзья. Тот же Андрей Ковалев остался в полном восторге от посещения жилья мэтра.

"У него роскошный дом, территория огромная! Там столько всего интересного, еще бы с таким-то хозяином! Но мне показалось, что у него есть некое одиночество. Юрию Михайловичу хочется пообщаться с нормальными людьми, которым от него ничего не надо, которые приходят бескорыстно. Ему же все время звонят, дергают, помогите с этим, с тем", – отметил друг артиста.