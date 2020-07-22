Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Среда
22 июля
Лента новостей
08:53
Магический обряд и приворотное зелье: как Карпович подчинила себе Прилучного
08:46
"Девочка выросла": россияне обсуждают перевоплощение Арзамасовой
08:37
Юрий Антонов не выходит на связь после операции
08:12
Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова
06:48
Мошенники похитили у российской актрисы Алисы Рыжовой крупную сумму
04:31
Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис
03:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июля 2020 года
02:35
Популярного ведущего новостей обвинили в изнасиловании
00:19
Принца Гарри обвиняют в незаконном распоряжении чужими финансами
21:55
Захватившего в Луцке заложников мужчину обезвредил спецназ
21:51
Сати Казанова повергла мужа в шок неожиданным поступком
21:46
Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
21:43
"Он не преступник": актер Мищенко оправдал поступок Ефремова
21:24
Канделаки отказалась вести корпоративы после неприятного случая
21:08
Мадонну уличили во лжи из-за слухов о выписанном в России штрафе
20:44
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
20:32
В Москве из квартиры пенсионеров вынесли полмиллиона рублей
20:24
В Подольске рабочие спасли ребенка от гибели
19:59
Карпович намерена отобрать у Прилучного все деньги
19:52
В Иркутске бетоновоз протаранил 6 автомобилей
19:46
В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских
19:04
На румынском курорте отдыхающие устроили драку из-за русской песни
18:49
Разведенные Прилучный и Муцениеце снимутся вместе в новом сезоне сериала "В клетке"
18:24
Лукашенко призвал народ сохранить независимость "клочка земли"
18:10
Киркоров разочарован дуэтом с парнем Бузовой
17:59
В подмосковном Софрино россиянин угнал снегоуборочную машину
17:51
Охлобыстин о разводе Асмус: Была звездой и до встречи с Харламовым
17:39
Марию Порошину втянули в грязную аферу
17:20
Завистники подрезали ленты на пуантах Волочковой
17:11
Инфекционист высказался о вероятности гибели человечества от коронавируса
17:05
Неправильно надетый купальник обнажил прелести звезды "Великолепного века" Мерве Болугур
16:44
Официально: Дмитрий Шепелев стал ведущим на телеканале ТНТ
16:43
Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года
16:41
Харламов поиздевался над Асмус после развода
16:35
В Тюмени из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра
16:23
Екатерина Климова об отношениях с бывшим мужем: Еще рано ставить точку
16:22
Ирина Горбачева о втором сезоне сериала "Чики": Его не будет
16:16
Водонаева стыдится своего поведения на проекте "Дом-2"
15:55
Одинокая Кошкина готовится стать матерью: Предстоит узнать много нового
15:49
Сына Полищук сняли голым на улице: Как здесь очутился – не помню
15:47
Молодой муж увез 49-летнюю Гришаеву на курорт и публично признался в любви
15:38
Подольская рассказала о разбитом сердце: Не хочется жить
15:32
Выгнал из студии: ведущий Первого канала Дмитрий Борисов психанул на съемках
15:31
В Москве полицейские задержали сексуального маньяка
15:15
Ирина Пегова страдает от боли: Судороги и отеки
15:07
Решетова взяла ребенка и сбежала от Тимати за границу
15:01
"Дико расстроилась": дочь Лолиты довели до слез
14:55
Названо условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
14:44
Юрия Антонова привезли в больницу и срочно прооперировали
14:41
"Не могу сдержать эмоций": Прохор Шаляпин скорбит из-за тяжелой утраты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
"Он не преступник": актер Мищенко оправдал поступок Ефремова
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
Украинцы "присвоили" Иисуса Христа
Подрали в клочья: Алибасов устроил потасовку на популярном шоу
Шоу-бизнес
Юрий Антонов не выходит на связь после операции

Юрий Антонов не выходит на связь после операции

Юрий Антонов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Стало известно, что Юрия Антонова госпитализировали и прооперировали. Легендарный певец давно жаловался на проблемы с ногой. Однако другу, бизнесмену Андрею Ковалеву, с артистом связаться не удалось и он сильно переживает.
прочитано 453 раза

Юрий Антонов давно ведет закрытый образ жизни. Он почти не посещает светских мероприятий, редко дает интервью, мало снимается. Тем не менее, у артиста есть друзья и близкие люди, но даже их, как говорят в окружении, прославленный исполнитель предпочитает держать на расстоянии.

ПО ТЕМЕ

"Не помню! Простите": у 75-летнего Антонова проблемы с памятью

"Не сыпьте соль на рану": юбиляр Юрий Антонов высказался о единственном сыне

Поэтому нет ничего удивительного в том, что друг, бизнесмен Андрей Ковалев, узнал о госпитализации Юрия Антонова не от него самого, а из стороннего источника. "Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему – тишина, даже страшно за него", – признался Андрей Ковалев.

По словам друга, в последний раз он разговаривал по телефону с Юрием Антоновым еще две недели назад. А виделись они так давно, что тот даже и не помнит. "Коронавирус же. Как только Юрий Михайлович ответит, дам вам знать", – пообещал приятель артиста.

Андрей Ковалев рассказал, что у Юрия Антонова это уже не первая операция на ноге. Еще несколько месяцев назад он перенес операцию на колене. Из-за проблем со здоровьем артист даже не стал широко справлять свой юбилей – в феврале ему исполнилось 75 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрий Антонов (@yuryantonov_official)

Тем не менее, в честь круглой даты Юрий Антонов дал откровенное интервью, в котором высказал отношение к современному шоу-бизнесу и эстраде, а вот о личной жизни предпочел умолчать. Певец давно не представлял новых песен, однако фанаты по этому поводу совершенно не расстраиваются. Они любят его старые хиты, которые до сих пор звучат актуально.

Юрий Антонов живет в собственном особняке в Подмосковье. На участке у него полно всякой живности. Заходят и друзья. Тот же Андрей Ковалев остался в полном восторге от посещения жилья мэтра.

"У него роскошный дом, территория огромная! Там столько всего интересного, еще бы с таким-то хозяином! Но мне показалось, что у него есть некое одиночество. Юрию Михайловичу хочется пообщаться с нормальными людьми, которым от него ничего не надо, которые приходят бескорыстно. Ему же все время звонят, дергают, помогите с этим, с тем", – отметил друг артиста.

Автор: 22 июля 2020, 08:37 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских
Лукашенко призвал народ сохранить независимость "клочка земли"

Шоу-бизнес

Юрий Антонов не выходит на связь после операции
Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова
Мошенники похитили у российской актрисы Алисы Рыжовой крупную сумму
Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

Проишествия

Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару

Певицу довели до белого каления
Шоу-бизнес

Канделаки отказалась вести корпоративы после неприятного случая

Тине далось решение нелегко

Шоу-бизнес

Карпович намерена отобрать у Прилучного все деньги

Новый поворот в семейной драме
Шоу-бизнес

Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова

У певца несколько лет назад нашли рак

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+