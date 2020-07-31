Уткин предложил построить для Ефремова и других любителей пьяной езды реабилитационные центры

Как оказалось, Уткин и Ефремов знакомы долгие годы. Кроме того, знаменитости вместе снимались в картине "День выборов 2". Комментатор в ленте исполнял роль чиновника, а артист сыграл мошенника.
Говоря о Михаиле Ефремове, Василий Уткин признает, что решение сесть за руль в нетрезвом виде – преступление. Между тем, журналист не хочет, чтобы артист попал в тюрьму. По словам комментатора, для подобных случаев необходимо создать специализированные реабилитационные центры. В таких клиниках любители пьяной езды проходили бы принудительное лечение. "Необходим серьезный штраф и условный срок", – поделился своими мыслями Василий.
Уткин признал, что в свое время тоже страдал от пристрастия к рюмке. Также журналист не скрывает, что вращался в кругах, где наркотики были обыденностью. Общаясь с представителями шоу-бизнеса, знаменитость постоянно сталкивалась с соблазном. Между тем от употребления запрещенных веществ Владимир уберегся.
Напомним, в минувшем месяце Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Артист нарушил правила дорожного движения. В результате скончался 57-летний Сергей Захаров. Накануне состоялось очередное слушание в суде по делу артиста. Знаменитости продлили домашний арест до 22 января 2021 года.
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