Появилось еще одно подтверждение разрыва Тимати с Решетовой

Около недели назад Анастасия Решетова села в самолет с сыном Ратмиром и улетела отдыхать в Сен-Тропе к отцу Тимати. Рэпер же с дочерью и мамой отправился в Грецию. Фанаты сильно обеспокоились таким поворотом событий и начали искать факты, подтверждающие натянутые отношения в семье.

Все указывает на то, что в паре как минимум назрел серьезный кризис. Модель публикует фотографии из отпуска, который проводит в уединении, а вот на снимках артиста случайно замечена таинственная блондинка. При этом мать Тимати опубликовала гневный пост, который посвятила поклонникам. Она уверена, что те лезут в не свое дело.

Анастасия Решетова сказала, что не знает, когда вернется с Ратмиром в Москву. Однако спустя неделю отдыха заявила, что, скорее всего, задержится на Лазурном берегу до конца лета. "Здесь так хорошо", – говорит модель. Такое заявление насторожило поклонников – неужели настолько пара устала друг от друга, что даже не спешит воссоединиться?

Стоит отметить, что отношения Тимати и Алены Шишковой разваливались по той же схеме. Сначала артист перестал брать блондинку с собой в путешествия, а затем и вовсе нашел замену.

Правда, возможно, в этот раз музыкант действительно просто решил отдохнуть после трех месяцев изоляции с семьей. Однако фанаты все равно не могут понять, как рэпер смеет проводить время без сына. Некоторые считают, что Тимати любит Алису больше, так как очень часто берет девочку с собой и в туры, и в отпуска.