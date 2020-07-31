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Хулиганка Лера Кудрявцева подралась с пацанами

Хулиганка Лера Кудрявцева подралась с пацанами

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева разоткровенничалась. Известная ведущая выдала информацию, которую вряд ли кто знал.
прочитано 319 раз

Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых привлекательных ведущих на отечественном телевидении. Эффектная блондинка с модной стрижкой неизменно привлекает внимание необычными нарядами. И если раньше Лера нередко щеголяла в откровенных платьях, демонстрирующих ее прелести, то теперь носит более закрытые, но не менее интересные костюмы.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Телеведущая не скрывает возраст и не делает тайны из того, что прибегала к помощи пластических хирургов. Тем удивительнее слышать, что когда-то Кудрявцева была настоящей хулиганкой и пацанкой, обожала свободную одежду, не акцентирующую внимания на ее аппетитных формах.

А еще оказалось, что Лера должна была носить совсем другое имя. "Папа хотел мальчика, но родилась я. Мама хотела назвать меня Настей, но папа пошеел и записал "Валерия" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Все детство я недолюбливала свое имя. Лена, Оля, Таня – все нормальные люди, а я какая то Лера – Холера", – рассказала популярная ведущая.

Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в возрасте 17 лет. Девушка лежит на полу, облаченная в джинсы, футболку и свободную джинсовку с закатанными рукавами. Телезвезда призналась, что ей всегда был близок мужской мир.

"Папа возил меня на охоту и я помню случай, когда отец держит ружье и обьясняет куда и как стрелять (мы целились в пень) я нажимаю курок, попадаю в пень, а оттуда выскакивает заяц и папа бросив меня, бежит за этим зайцем. Он учил меня играть в шахматы ♟, ездить за рулем и уметь постоять за себя. Все детство я дралась, дралась с пацанами:)))" – призналась Лера.

Она отметила, что была жуткой хулиганкой, и даже бабушка, которая возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних, говорила, что поставила бы ее на учет. "Вот вспоминаю детство и как будто это не я, а какая то другая малознакомая мне девочка", – заключила телеведущая.

Автор: 31 июля 2020, 12:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
А годовалой себя на горшке слабо поместить? Достали уже эти пахнущие нафталином шоу-тетки фотографиями себя дешишками и юными,когда были не переделанные физиономии и не раздутые груди.
1

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