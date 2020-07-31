Хулиганка Лера Кудрявцева подралась с пацанами

Лера Кудрявцева разоткровенничалась. Известная ведущая выдала информацию, которую вряд ли кто знал.

Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых привлекательных ведущих на отечественном телевидении. Эффектная блондинка с модной стрижкой неизменно привлекает внимание необычными нарядами. И если раньше Лера нередко щеголяла в откровенных платьях, демонстрирующих ее прелести, то теперь носит более закрытые, но не менее интересные костюмы.

Телеведущая не скрывает возраст и не делает тайны из того, что прибегала к помощи пластических хирургов. Тем удивительнее слышать, что когда-то Кудрявцева была настоящей хулиганкой и пацанкой, обожала свободную одежду, не акцентирующую внимания на ее аппетитных формах.

А еще оказалось, что Лера должна была носить совсем другое имя. "Папа хотел мальчика, но родилась я. Мама хотела назвать меня Настей, но папа пошеел и записал "Валерия" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Все детство я недолюбливала свое имя. Лена, Оля, Таня – все нормальные люди, а я какая то Лера – Холера", – рассказала популярная ведущая.

Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в возрасте 17 лет. Девушка лежит на полу, облаченная в джинсы, футболку и свободную джинсовку с закатанными рукавами. Телезвезда призналась, что ей всегда был близок мужской мир.

"Папа возил меня на охоту и я помню случай, когда отец держит ружье и обьясняет куда и как стрелять (мы целились в пень) я нажимаю курок, попадаю в пень, а оттуда выскакивает заяц и папа бросив меня, бежит за этим зайцем. Он учил меня играть в шахматы ♟, ездить за рулем и уметь постоять за себя. Все детство я дралась, дралась с пацанами:)))" – призналась Лера.

Она отметила, что была жуткой хулиганкой, и даже бабушка, которая возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних, говорила, что поставила бы ее на учет. "Вот вспоминаю детство и как будто это не я, а какая то другая малознакомая мне девочка", – заключила телеведущая.