Кудрявцева поблагодарила за дружбу именинника Крутого

Стоит отметить, что, несмотря на возраст, музыкант сохраняет бодрость духа и занимается спортом. Накануне артист опубликовал видео из зала. Игорь Николаев в шутку прокомментировал ролик, добавив, что, судя по кадрам, и не скажешь, что другу скоро 46 лет.
Лера Кудрявцева одной из первых поздравила композитора с днем рождения. Она заявила, что очень ценит дружбу со знаменитостью. Звезда призналась, что при каждой встрече говорит артисту, как сильно его любит, а тот отмечает, что у телеведущей прекрасный вкус.
Она добавила, что музыкант всегда первым выходит на связь, если случается что-то плохое, и спрашивает, чем может помочь. Лера Кудрявцева очень ценит внимание маэстро. В дополнение к трогательным словам артистка добавила несколько архивных кадров с Игорем Крутым.
К поздравлениям присоединились и подписчики теледивы. "Творите вы замечательный человек и пример для других моя мечта иметь такого замечательно учителя как вы и попасть к вам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Здоровья любви,вы самый лучший, свмый крутой,лучше чем Лера сказала не скажешь,храни вас и вашу семью господь", – написали в комментариях.
Также Игоря Крутого поздравил Игорь Николаев, который отметил, что с композитором у него связано множество незабываемых мгновений жизни. Он верит, что музыкант еще долгие годы будет радовать поклонников своим творчеством.
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