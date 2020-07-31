Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Пятница
31 июля
Лента новостей
12:04
Стало известно о снижении тарифов ЖКХ: кто будет платить меньше
12:02
Эксперт: У адвоката Ефремова есть козырь, который повлияет на исход дела
11:58
Звезды "Игры престолов" Уильямс и Хиди приняли участие в создании клипа для музыканта Madeon
11:56
Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка
11:54
Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого любовника
11:40
Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна
11:21
Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса
11:20
На место жуткого ДТП в Крыму прибыл генпрокурор
11:13
В Белоруссии продлили запрет на полеты в Россию
11:13
Голый Руденко снял на видео лежащую на кровати Тарханову: Не дает покоя!
11:07
Мария Шукшина снималась в маминых нарядах 30-летней давности
11:05
Поступил звонок: Ксению Собчак убрали с Первого канала
10:50
Вид почерневшей Заворотнюк с огромной цепью на горле вызвал шок
10:45
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 839 тысяч
10:43
Как задержание россиян в Белоруссии отразится на отношениях Москвы и Минска
10:40
Отправившаяся в санаторий Кожевникова допустила грубую ошибку
10:30
В Оренбурге на чиновника напали с бейсбольными битами
10:19
Контракт закончился: возлюбленный Бузовой сделал неожиданное заявление
10:09
В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку
10:02
Адвокат семьи погибшего о поведении Ефремова в зале суда: Сидел и похрюкивал
09:23
Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой
09:20
Последствия смертельного ДТП в Крыму попали на видео
09:20
Барановская лишила Аршавина самого ценного
08:45
Коварная сожительница актера Борецкого лишила жилья его единственного сына
08:42
"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику
08:42
Какие выплаты россиянам полагаются в августе
08:13
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 июля 2020 года
04:02
Костенко рассказала о лишивших родственницу денег мошенниках: Будьте бдительны
02:02
Популярная актриса показала редкие фото с мужем
23:57
Актер из "Приключений Электроника" Владимир Торсуев женился в пятый раз
21:43
"Умница девочка": дочь Барановской восхитила своим талантом
21:29
Академик РАН назвал причину грядущего всплеска коронавируса в России
20:56
Полежайкин из "Папиных дочек" прикован к инвалидному креслу
20:51
Украинец трижды заболел COVID-19
19:15
Беременную звезду Каннского фестиваля избили в Москве
19:04
Фото Сергея Жигунова со связанным мужчиной в постели вызвало недоумение
18:56
Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс
18:43
Тимати заподозрили в измене Решетовой: Какая-то блондинка
18:26
Муцениеце узнала все о своем будущем возлюбленном
18:25
В Подмосковном озере засняли плавающего лося
18:15
"Невиновен!": появление Ефремова у здания суда сопровождалось криками
18:10
В Подмосковье врачи спасли проткнутого насквозь подростка
18:07
"Брось эту мымру!": в Сеть "слили" переписку женатого Басты с любовницей
17:47
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
17:39
Меган Маркл проиграла суд против британского таблоида
17:39
В Москве электричка насмерть задавила мужчину
17:31
Звезда "Великолепного века" Дениз Чакыр вернется на экраны после череды скандалов и судебной тяжбы
17:20
Знаменитая российская ведущая бросила работу ради мужа-иностранца
17:11
В Москве заявили о "невменяемости" Лукашенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян
Россияне стали меньше доверять оскандалившейся Собчак
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Эксперты о задержании россиян в Белоруссии: Жесткая подстава от Лукашенко
Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – "удар в нос" Путину
"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику
Шоу-бизнес
Поступил звонок: Ксению Собчак убрали с Первого канала

Поступил звонок: Ксению Собчак убрали с Первого канала

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не так давно Ксения Собчак стала ведущей шоу "Док-Ток" на Первом канале. Чтобы оказаться в кадре, гламурной блондинке пришлось преодолеть препятствия.
прочитано 1484 раза

Программа "Док-Ток" появилась на Первом канале не так давно. Она идет поздно вечером. Ее ведущие – Александр Гордон и Ксения Собчак – постоянно чередуются: в каждом выпуске появляется то один, то вторая. В передаче поднимаются самые значимые и острые вопросы общественного характера.

ПО ТЕМЕ

Собчак и Богомолов показали чувства на публике

"Еще остались идиоты": Собчак оскорбила россиян за хранение денег в рублях

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

В шоу "Редакция" Собчак рассказала о том, что программа должна была выйти еще несколько лет назад. Идея передачи появилась в 2012 году, причем речь шла о другом канале. Однако тогда Ксения заинтересовалась политикой и даже решила баллотироваться на пост президента страны.

Недавно гламурная блондинка вернулась к старой идее и предложила ее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Мысль ему понравилась. Увидев пилотную версию, он принял решение выпускать программу.

Были отсняты проморолики (те самые, где Собчак запечатлена в наполненной мыльной водой ванне) с указанием времени выхода. А когда Ксения поехала на съемки, ей поступил звонок. Продюсер попросил не приезжать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Программа так и не вышла в эфир. Пауза растянулась на несколько месяцев. В откровенном интервью скандально известная телеведущая дала понять, что ее просто убрали с "первой кнопки". Якобы она знает, кто это сделал.

И тут начал действовать Эрнст. Благодаря своему влиянию ему удалось отстоять проект, и Собчак все же появилась в кадре. Телеведущая пояснила, почему для нее было так важно сняться на Первом канале. Ей хочется расширять для зрителей границы – особенно для людей, которые в принципе не являются ее целевой аудиторией.

Автор: 31 июля 2020, 11:05 Источник: "Редакция" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс
В Москве заявили о "невменяемости" Лукашенко
Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян
Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – "удар в нос" Путину

Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого любовника
Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна
Голый Руденко снял на видео лежащую на кровати Тарханову: Не дает покоя!
Поступил звонок: Ксению Собчак убрали с Первого канала

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику

Артистка присела на скамеечку и опустила голову
Шоу-бизнес

Барановская лишила Аршавина самого ценного

Футболист выступил с неожиданным откровением
Шоу-бизнес

Популярная актриса показала редкие фото с мужем

Звезда отметила годовщину свадьбы
Шоу-бизнес

Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой

Рэпер сделал это случайно

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года
Гороскоп на август 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+