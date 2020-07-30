Собчак и Богомолов показали чувства на публике

Видимо, обстановка навеяла воспоминания, ведь из этих же самых дверей артисты вышли меньше года назад. В личном блоге знаменитость опубликовала видео, в котором пара мило переговаривается, не отрывая взгляд друг от друга, а затем целуется. "Я помню все", – говорит Ксения Собчак Константину Богомолову и расплывается в улыбке.
Поклонники заявили, что телеведущая смотрит на мужа влюбленными глазами. Многие в последний год отмечают, что артистка стала мягче и нежнее – вот что значит правильный мужчина рядом. Изменился и гардероб Ксении Анатольевны – журналистка все чаще стала выбирать для повседневных образов легкие платья.
"Какая свадьба скучная ни одного катафалка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ксения,счастье Вам к лицу", "Ксюша с ним счастьем светится...Всегда смотрит влюбленными глазами...Приятно смотреть на них", "Ребята ! Вы просто супер смотритесь вместе!! Счастья, любви", – желают комментаторы.
Напомним, брак с Константином Богомоловым для Ксении Собчак стал вторым. До этого артистка была замужем за Максимом Виторганом, в союзе с актером у звезды родился сын Платон. После развода бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.
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