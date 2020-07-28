Молодая жена откровенно о нерожденном ребенке от Владимира Кузьмина

В эфир вышла вторая часть большого интервью артиста Владимира Кузьмина. Вместе с ним в студии появилась и молодая жена Екатерина Трофимова.

Около 20 лет Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова вместе. Вот только общих детей у супругов за эти годы так и не появилось. Когда семь лет назад пара обвенчалась, Екатерина задумалась о том, чтобы стать матерью. Но тщетно.

"У нас нет с Владимиром детей, и этот вопрос никогда остро не стоял. Я не из той категории женщин, которые с юности мечтают о детях", – призналась 38-летняя Трофимова. К тому же, происходило много разных событий.

Супруга Владимира Кузьмина рассказала: "Когда мы с Володей стали жить вместе, возникло много разных событий, и нам было не до малыша. В 2013 году мы сели и решили: "А, может, пора?" Мы обвенчались, и я молилась о появлении ребенка. На тот момент нам было далеко не 18. Но врачи сказали, что все хорошо, настал благоприятный период. Но тут появилась Николь..."

Речь идет о внебрачном ребенке Владимира Кузьмина. Дочь появилась на свет после связи музыканта с поклонницей из Ростова-на-Дону мулаткой Татьяной Муинго. Интересно, что Екатерина сумела найти общий язык как с Николь, так и с Татьяной.

"Когда Николь приехала, то села как Володя. Парадокс!" – подметила Екатерина. Владимир Кузьмин поделился впечатлениями от общения с дочкой: "Она такая же странная, как и я. Поначалу, до 18 лет, не хотела заявлять о себе, а потом решила найти меня".

Певец признался, что до него доходили слухи о том, что у него, вероятно, есть дочь вне брака, однако он им не верил. Напомним, что всего у 65-летнего Владимира Кузьмина пятеро детей, однако сейчас в живых остались только трое.