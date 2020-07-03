Газманов перекрыл кислород молодому артисту

Наследник Олега Газманова опубликовал в своем инстаграм-аккаунте архивных снимок. Мальчику на фото еще нет и пяти лет, а артист носит пышную шевелюру по моде 80-х.

Родион на кадре запечатлен с папой и родной тетей – сестрой первой жены музыканта. Забавный момент: ребенок на фото сидит в маске для подводного плавания и с трубкой во рту. Видимо, ради шутки Олег Газманов закрывает рукой отверстие для подачи воздуха.

Как отметил молодой человек, этот снимок как нельзя лучше описывает его нынешнее состояние. Музыкант уже устал от медицинских средств защиты от коронавируса и единственное, о чем мечтает, – окунуться в прохладное море.

Родион пошутил, что на фотографии Олег Газманов наглядно демонстрирует, как в советское время опытные артисты перекрывали кислород новичкам. "А тетя держит, чтоб не убежал", – подтрунивает над родней парень.

Подписчики с юмором восприняли публикацию. "А теперь пришла ваша очередь перекрывать кислород начинающим? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Короче закаляли вас к суровым будням музыканта с самого детства", "Шевелюра у папы 🔥", "Масочка крутая, дышите глубже! Идет вам!", "А я думаю, Олег Михайлович, туда слова напутственные говорил, чтоб Родион услышал!" – пишут в комментариях.