"Я влюбился сразу": Олег Газманов расстался с женой и стал жить с другой женщиной

Олег Газманов считался чуть ли не идеальным семьянином. С супругой он прожил 20 лет. Однако объявил о разводе, а затем был замечен встречающим новую возлюбленную из роддома.

Олег Газманов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певец откровенно рассказал о своей личной жизни. Он был женат дважды. С первой будущей женой Ириной Олег познакомился еще будучи студентом. Именно она родила ему сына Родиона. Однако спустя 20 лет брака Олег и Ирина расстались. Певец признался, что к этому времени его чувства к жене совсем остыли.

Более того, ходили слухи, что Олега Газманова заметили встречающим новую возлюбленную Марину Муравьеву из роддома. Женщина родила сына Филиппа от своего тогдашнего мужа Вячеслава Мавроди. Однако к моменту появления на свет ребенка Марина уже развелась с супругом.

Олег Газманов рассказал, что встретил Марину, когда был на гастролях в Воронеже. Он заметил ее, когда ехал в автобусе. "Я в нее влюбился сразу. Вот она шла, я уже влюблялся в ее походку и думал: "Если она еще и красивая – я пропал", – признался исполнитель.

Впрочем, оформили они отношения только спустя много лет. Причем Марина поставила Олегу условие – чтобы к свадьбе он подготовил красный кабриолет. Певец признался, что намаялся, пока его доставал и управлял им, потому что боялся сломать.

В итоге Олег Газманов решил отомстить Марине за страдания. "Когда меня спросили в ЗАГСе, готов ли я взять в жены Марину Анатольевну Муравьеву, я сделал паузу. И держал ее очень долго, до того момента, пока не почувствовал, что получу по морде. Так отомстил ей за то, что она так долго меня мусолила", – рассказал артист.

С момента их встречи прошло более 30 лет, и Олег Газманов не скрывает, что в жизни у них с Мариной разное бывало. "Мы долго шли друг к другу. Был такой момент, когда я думал, что у нас ничего не получится, я понял значение слова "прощай", – признался певец. Сейчас же, по словам артиста, сейчас он любит жену еще больше, чем прежде.