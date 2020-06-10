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Шоу-бизнес

"Я влюбился сразу": Олег Газманов расстался с женой и стал жить с другой женщиной

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Газманов считался чуть ли не идеальным семьянином. С супругой он прожил 20 лет. Однако объявил о разводе, а затем был замечен встречающим новую возлюбленную из роддома.
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Олег Газманов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певец откровенно рассказал о своей личной жизни. Он был женат дважды. С первой будущей женой Ириной Олег познакомился еще будучи студентом. Именно она родила ему сына Родиона. Однако спустя 20 лет брака Олег и Ирина расстались. Певец признался, что к этому времени его чувства к жене совсем остыли.

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Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Более того, ходили слухи, что Олега Газманова заметили встречающим новую возлюбленную Марину Муравьеву из роддома. Женщина родила сына Филиппа от своего тогдашнего мужа Вячеслава Мавроди. Однако к моменту появления на свет ребенка Марина уже развелась с супругом.

Олег Газманов рассказал, что встретил Марину, когда был на гастролях в Воронеже. Он заметил ее, когда ехал в автобусе. "Я в нее влюбился сразу. Вот она шла, я уже влюблялся в ее походку и думал: "Если она еще и красивая – я пропал", – признался исполнитель.

Впрочем, оформили они отношения только спустя много лет. Причем Марина поставила Олегу условие – чтобы к свадьбе он подготовил красный кабриолет. Певец признался, что намаялся, пока его доставал и управлял им, потому что боялся сломать.

В итоге Олег Газманов решил отомстить Марине за страдания. "Когда меня спросили в ЗАГСе, готов ли я взять в жены Марину Анатольевну Муравьеву, я сделал паузу. И держал ее очень долго, до того момента, пока не почувствовал, что получу по морде. Так отомстил ей за то, что она так долго меня мусолила", – рассказал артист.

С момента их встречи прошло более 30 лет, и Олег Газманов не скрывает, что в жизни у них с Мариной разное бывало. "Мы долго шли друг к другу. Был такой момент, когда я думал, что у нас ничего не получится, я понял значение слова "прощай", – признался певец. Сейчас же, по словам артиста, сейчас он любит жену еще больше, чем прежде.

Автор: 10 июня 2020, 14:31 Источник: шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник

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