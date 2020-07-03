Кто причастен к исчезновению? Пропала престарелая жена Гогена Солнцева

Согласно анонсу, который опубликовал Гоген Солнцев в своем инстаграм-аккаунте, еще во время карантина он отправился вместе с супругой Екатериной Терешкович и любовницей Лидией Алифриенко в деревню. Там они провели некоторое время.
Но случилось неожиданное – Екатерина и ее подруга пропали. По какой причине столичные пенсионерки исчезли, пока не известно. Об этом обещают рассказать в эфире. Однако есть вероятность, что к произошедшему имеет отношение новая муза Гогена, которую он нашел в сельской местности.
Андрей Малахов не раз говорил, что у выпусков с участием Гогена стабильно высокие рейтинги. Впрочем, это понятно по многомиллионным просмотрам в интернете. Пользователи Сети признаются, что с нетерпением ждут продолжения истории Солнцева и его престарелых возлюбленных. "Ну наконец-то, а то что-то скучновато стало", "Наконец-то новая серия ", "Комедию посмотрим!" – пишут подписчики шоумена.
Напомним, недавно Гоген Солнцев рассказал, где будет похоронена его жена Екатерина Терешкович. Шоумен в красках описал это место.
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