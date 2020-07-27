Провокационное фото Анны Седоковой взбудоражило поклонников

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова продолжает испытывать нервы своих поклонников на прочность. Новая публикация в Instagram Анны произвела эффект разорвавшейся бомбы.
На снимке певица позирует в откровенном купальнике на фоне океана и, залитого солнцем, пляжа.
"Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии , то не зовите меня на эту свадьбу", – такую подпись сделала Анна под новой фотографией.
Подписчики Анны довольно неоднозначно отнеслись к новому снимку Седоковой. Кто-то восхищался прекрасными формами певицы, отмечая, что такую фигуру не грех и продемонстрировать, но есть и такие кто считает подобную откровенность излишней. "Зачем выкладывать такое?", " И это мать троих детей!!!! Немного думать нужно!!!!!", " заниженная самооценка. Мне жаль вас", – писали разгневанные фолловеры.
Напомним, что певица Анна Седокова вместе с возлюбленным Янисом Тиммой и сыном Гектором улетели в США отдыхать, несмотря на то, что сделать это было крайне сложно из-за закрытых границ. Тогда она поблагодарила своего будущего мужа за подаренную сказку и за способность делать все возможное и невозможное ради любимой семьи.
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