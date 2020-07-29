Оставшаяся без волос Дарья Мельникова снялась голой

Дарья Мельникова прославилась благодаря главной роли в сериале "Папины дочки". Актриса воплотила образ средней сестры Жени – этакой пацанки, любящей спорт и свободную одежду. В жизни же Мельникова считается одной из самых привлекательных отечественных актрис. Она не раз снималась в рекламе.
С тех пор актриса ушла в тень. Сейчас Дарья мало где снимается, ведет закрытый образ жизни. Все свое время она посвящает малолетним сыновьям Артуру и Марку, а еще своему мужу, известному актеру Артуру Смольянинову. Впрочем, актриса проявляет повышенную активность в соцсетях.
Она часто публикует свои фотографии и видео, участвует в различных благотворительных мероприятиях и даже иногда показывает своих сыновей. А еще Дарья Мельникова смело экспериментирует с собственной внешностью. Так, недавно актриса коротко подстриглась. Поклонники неоднозначно отнеслись к перемене. Одни похвалили Дарью за смелость, другие пожаловались, что она потеряла свою женственность.
Мельникова, вероятно, решила доказать, что женственность никуда не делась, и опубликовала фотографию, где снята без одежды. На снимке актриса запечатлена в профиль, прикрытая лишь белым одеялом. Завершили образ те самые короткие волосы. "Такую мысль недавно умную прочитала... Забыла!" – игриво подписала кадр Дарья Мельникова.
Поклонники рассыпались в комплиментах звезде комедийного сериала "Папины дочки". Отметим, что это не первое пикантное фото артистки. Дарья не раз выкладывала "горячие" кадры. А недавно Мельникова призналась, что от ее аппетитных объемов остались только воспоминания.
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