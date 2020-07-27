Мельникова из "Папиных дочек" показала белокурого сына со спины

Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Супруги воспитывают двоих детей. Старший ребенок звезды сериала "Папины дочки" родился в октябре 2015 года. Малыша назвали в честь папы – Артуром.
Спустя время Дарья Мельникова и Артур Смолянинов вновь стали родителями. Артистка подарила возлюбленному сына Марка.
Сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере она сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм".
В профиле знаменитость опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.
Пост Дарья Мельникова посвятила ненужным детским вещам. Актриса рассказала, как поступает с одеждой, которая уже мала ее мальчишкам. По словам знаменитости, ползунки и распашонки можно передать знакомым, у которых вот-вот должен появиться малыш, или отдать на благотворительность в соцслужбы. Вещи, потерявшие презентабельный вид, актриса предлагает отдавать на утилизацию.
Чтобы освободить место в доме, звезда сериала "Папины дочки" рекомендует навести порядок в игрушках малышей. Поломанные машинки и тому подобное звезда в квартире не держит – все выкидывает.
"Складываем в отдельный пакет все "дубли", если только у вас не двое и больше детей, где это необходимо. И отдаем. Либо храним в дальнем углу, но это чревато накоплением хлама", – поделилась опытом знаменитость.
По мнению звезды сериала "Папины дочки", если ребенок не берет в руки игрушку в течение шести месяцев, то ее следует отдать либо спрятать, чтобы позже выдать ее малышу под видом новой.
"Избавляемся от мягких игрушек, оставляем только топ-медведя или зайца. Вот увидите, как проще станет дышать. И больше не покупаем их", - посоветовала Дарья Мельникова.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
папа не любит евреев
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Разница в возрасте 14 лет
Однополый брак
Москва или Киев?
интим в рабочем чате((((
Давайте продолжим тему Бога