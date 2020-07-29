"Соберись, тряпка!": подруга Фриске впервые рассказала о мужском предательстве

Ольга Орлова была лучшей подругой Жанны Фриске. Они вместе работали в группе "Блестящие". На гастролях певицы часто останавливались в одном номере. Фриске была старше Орловой на три года и всегда заботилась о ней, как о младшей сестренке. А потом Ольга стала крестной сына Жанны...



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