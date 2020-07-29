"Соберись, тряпка!": подруга Фриске впервые рассказала о мужском предательстве

Личную жизнь самой Ольги Орловой счастливой назвать нельзя. Ее брак с бизнесменом Александром Кармановым распался еще в 2004 году. Однако к ней до сих пор очень любят обращаться девушки за советами в делах сердечных.
"Директ разрывается от просьб о помощи, – призналась Орлова. – Почти каждая девушка, которая пишет о своей проблеме, не уверена в себе. Откуда берутся эти страхи?! Кто вбил вам в голову, что вы какие-то не такие?! Неужели мужское предательство способно уничтожить вашу веру в себя!"
Орлова пытается мотивировать девушек и рассказывает о собственном опыте. "Я в таких случаях всегда говорю, в том числе и себе: "Соберись, тряпка! Кто, если не ты сама будешь рулить своей жизнью?!"
"Ваше счастливое будущее – в ваших руках! – заверила исполнительница. – Посмотрите на себя любящими глазами! Все начинается с любви к себе (не путать с высокомерием и нарциссизмом)".
Напомним, у 42-летней певицы есть 19-летний сын Артем. Наверняка советы мудрой мамы и ему помогут в отношениях со слабым полом. Как говорят, сегодня он страдает от неразделенных чувств или же переживает непростые моменты первой любви.
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