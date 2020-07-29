"Все, больше не могу": бывшая жена о браке с Меладзе

Первая жена Валерия Меладзе разоткровенничалась. Ирина рассказала, как боялась развода, но сделала решительный шаг и не прогадала.

Первый брак Валерия Меладзе продлился более 20 лет. Ирина родила ему трех дочерей. Союз распался, когда стало известно, что популярный исполнитель увлекся Альбиной Джанабаевой. Вначале артистка пела у Меладзе на бэк-вокале, а потом стала участницей группы "ВИА Гра".

Спустя годы Ирина вспомнила о том, как тяжело дался развод. Она призналась, что боялась остаться одна с детьми на руках. При этом уточнила, что никогда не держалась за статус замужней женщины, считая себя самостоятельной единицей и воспринимая семейную жизнь как союз равных партнеров.

"Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Чем закончилось – всем известно", – рассказала о браке с Меладзе его бывшая жена.

Были и другие страхи, но со временем Ирина поняла, что бояться нечего. Она дала несколько советов, как избавиться от опасений и набраться смелости, чтобы разорвать никому не нужные отношения. Для начала, по ее словам, надо переключить фокус внимания на свое спасение, а затем найти духовную или эмоциональную опору.

Для Ирины это религия. "Не сразу, но я нашла духовных наставников, которые советом и теплым словом помогали в критические моменты, когда в кровоточащем сердце было только одно: "Все, больше не могу..." – рассказала экс-супруга Меладзе.

А еще Ирина сменила круг общения: "Когда поняла, что в дилемме "мораль/ телевизор" победил телевизор. Было интересно наблюдать за "друзьями" и родственниками, которые десятилетиями выступали за вселенскую справедливость, Божью правду, бумеранг и тд. На берегу в момент Х я осталась абсолютно одна (с детьми). И я как раненная волчица ушла "умирать" в одиночестве. В сердце было только одно: "Даже если мне суждено погибнуть, никто не увидит моей смерти. А если я выживу, то на моем лице будет улыбка". Я слышала как на меня показывали пальцем и за спиной шушукалась толпа..."

Она много работала и училась и в какой-то момент поняла, что жизнь заиграла новыми красками, открылось множество дорог. "Было ощущение, что до этого я плыла по узкой трубе и вот наконец-то я выплыла в море, где ярко светит Солнце. Это был совершенно другой уровень и я поняла, что сама стала другой. Сегодня я благодарю Бога, за все что было в моей жизни и говорю: "Девочки, жизнь после развода есть и она несравненно лучше и качественнее чем до!" Главное, идти правильным курсом", – заверила первая жена Валерия Меладзе.