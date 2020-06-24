"Я переосмыслил свою жизнь": Валерий Меладзе отказался от пышного праздника

Вчера Валерий Меладзе отмечал свой 55-й день рождения. Но из-за бушующей пандемии коронавируса, певец никак не может отпраздновать свой юбилей. По словам Валерия, благодаря карантину он многое переосмыслил в своей жизни.

Артист надеется, что, как только снимут все карантинные меры и разрешат проводить массовые мероприятия, он сразу же сможет порадовать своих слушателей выступлениями вживую. Валерию Меладзе пришлось перенести более 50 концертов на следующий год.

ПО ТЕМЕ Валерий Меладзе признал печальную правду о проекте "Голос"

Певец признался, что уже готов отработать все отмененные выступления. По словам Меладзе, он не может передать всю благодарность по отношению к своим поклонникам, которые не сдают билеты и продолжают верить в то, что совсем скоро смогут встретиться с Валерием лично.

Сам же артист не падает духом и записывает онлайн-выступления, общаясь с фанатами в социальных сетях. Валерий Меладзе всячески старается подогревать интерес публики и не терять контакта со слушателями.

"Мы вместе с Костей справляемся с проблемами. Если у одного плохо на душе, другой начинает поддерживать. У нас еще и сестра Лиана есть. Мы – одно целое. Всегда найдем аргументы, чтобы подбодрить друг друга. Костя за это время написал для меня несколько фантастических песен", – рассказывает Валерий Меладзе.

Поддерживают и мотивируют на успех и дети певца. Артист признается, что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его стопам. Правда, дочь Инга пробовала себя в шоу "Голос", но после участия в проекте поняла, что этот незабываемый опыт нужен был ей только для того, чтобы осознать, чем она действительно планирует заниматься. Сын Костя и вовсе сторонится публичности.

Валерий Меладзе отмечает, что сын патологически не выносит открытости в социальных сетях. По мнению Кости, общение таким способом только разрушает и не приводит ни к чему хорошему.

"Сын – технарь, занимается науками, знает несколько языков, и его абсолютно не привлекает шоу-бизнес. Когда мы куда-то едем отдыхать, он очень страдает, если меня узнают и обращают внимание. И у нас по этому поводу иногда бывают "дискуссии", скажем так", – разоткровенничался Валерий Меладзе.

Стоит отметить, что режим самоизоляции не прошел даром для исполнителя. Певец смог многое переосмыслить. Меладзе больше не пытается стать победителем в гонке за популярность, а просто старается быть хорошим человеком и радовать свою аудиторию.