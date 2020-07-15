"Я ее простил": откровенное признание Валерия Меладзе

Валерий Меладзе пользуется особой любовью у дам. Недавно артист попал в неприятную ситуацию, виновницей которого стала женщина.

Валерий Меладзе угодил в автомобильную аварию.В его элитную иномарку врезался дрой автомобиль, за рулем которой находилась женщина. И хотя удар оказался ощутимым, никто не пострадал, а на машине популярного исполнителя осталось всего несколько царапин.

О происшествии рассказал сам Валерий Меладзе. "Сегодня одна неопытная участница дорожного движения слегка зацепила мою машину. Опубликовала в Instagram оригинальное чистосердечное признание. 😂😂😂Конечно я ее простил" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил певец.

Он приложил то самое "чистосердечное признание", которое не оставило его равнодушным. "Валериан, простите меня пожалуйста, что слегка поцарапала машину! Я честно не видела! В качестве извинений, я скачаю все ваши песни в айтюнс! Я всегда слушаю ваши песни и очень вас люблю!" – значилось в обращении к Валерию Меладзе.

Многочисленные поклонники с юмором отнеслись к столь эмоциональному порыву дамы. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал женщину. Дескать, сомнительное утешение для артиста – просто скачать все его песни.

Отметим, что в конце июня Валерий Меладзе отметил юбилей. Прославленному артисту исполнилось 55 лет. Однако громкого торжества не получилось из-за бушующей пандемии коронавируса. Тем не менее, певец надеется, что, как только снимут все карантинные меры и разрешат проводить массовые мероприятия, он сразу же сможет порадовать своих слушателей выступлениями вживую. Валерию Меладзе пришлось перенести более 50 концертов на следующий год.