Боня ввела себе яд редкой лягушки ради очистки организма

Виктория Боня продолжает проводить время в Монте-Карло и пополнять свой инстаграм-аккаунт новым контентом. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" каждый день снимает видео для поклонников и рассказывает о пользе тех или иных бьюти-процедур.
Накануне телеведущая поделилась впечатлениями после церемонии камбо. Боня рассказала, что решила очистить свой организм и укрепить иммунитет с помощью яда зеленой лягушки из Амазонии. Вещество она ввела под кожу. Следы, которые остались на теле, Виктория показала в "Сторис".
Блогер отметила, что в яде этой лягушки содержится много аминокислот, благодаря которым можно бороться с различной инфекцией. Также вещество выводит из организма паразитов, избавляет от новообразований и справляется с другими заболеваниями.
"У меня процедура длилась 15-20 минут. Хотя для многих она длится часами", – рассказала телеведущая.
Напомним, неделю назад Виктория Боня призналась, что делала блефаропластику и прибегала к инъекциям, чтобы омолодить лицо. Правда, телеведущая страдала от проделанных уколов. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".
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