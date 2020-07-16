"Это было очень страшно": Боня оказалась заблокирована в машине

Виктория Боня рассказала своим подписчикам о приключении, которое произошло с ней по дороге с ретрита где-то в Италии. Отдых, сопряженный с попытками достичь духовного просветления, обернулся настоящим испытанием.
Уже приближаясь к Монако ведущая по делам съехала в шоссе в небольшой городок. Там ей пришлось поехать по узкой улице, с обои сторон ограниченной высокими каменными стенами. В итоге после очередного поворота дорога сузилась так, что Боня не смогла свободно проехать.
Более того, ей даже не удалось бы выйти из машины, поскольку двери нельзя было открыть из-за тех самых каменных стен. Боне пришлось воспользоваться люком в крыше ее автомобиля, чтобы оценивать ситуацию и по миллиметру продвигаться вперед.
"Это было очень страшно", – призналась Виктория Боня. Она добавила, что в запертой машине на нее даже напала клаустрофобия.
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