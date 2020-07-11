Боню унизили из-за многочисленных пластических операций

Подписчики Виктории Бони в социальных сетях уже несколько раз упрекали ее в излишнем количестве пластических операций. Сама же блогер страшно недовольна мнением окружающих и поэтому заявляет, что долгое время сидела на карантине и даже не прикасалась к аппаратной косметологии.

40-летняя телеведущая столкнулась с очередной волной негативных комментариев со стороны косметологов и тренеров по фейсбилдингу. Специалисты обвиняют Викторию Боню в том, что та слишком часто делает пластические операции. В ответ на многочисленную критику девушка показала, как она выглядела все три месяца на карантине.

Виктория Боня подтвердила, что занималась уходом за своей кожей, но не более того. По словам блогера, к пластическим операциям она не прибегала и даже не планировала. Девушке достаточно дорогих уходовых средств и ежедневной зарядки для лица. Стоит отметить, что Виктория постоянно агитирует против применения ботекса и различных долговременных инъекций.

Сейчас девушка пересматривает видео, сделанные до начала карантина, и не может себя узнать. Дело в том, что внешность Бони действительно заметно изменилась: веки стали более подтянутыми, а контур губ четче и пышнее. Блогер заявила, что отчитываться перед своими подписчиками не собирается, но для нее факт остается фактом, и она уже не знает, как объяснить многочисленной аудитории, что качественного эффекта можно достичь и без хирургического вмешательства.

"Весь карантин я провела дома в Каннах, а затем занималась переездом в Монако и не делала ни одной себе процедуры даже аппаратной косметологии, против которой я ничего не имею, а наоборот, За нее. Не говоря уже о каких-то уколах и пластике, в которой меня по сей день обвиняют", – агрессивно высказалась Виктория в своем блоге.

Более того, телеведущая сравнила людей, "работающих над собой", и тех, кто хочет достичь результата мгновенно, поэтому и пользуется всевозможными методами. По мнению звезды, она достаточно себя любит, чтобы тратить время на ежедневные занятия и уделять внимания своему внешнему виду.