Боню унизили из-за многочисленных пластических операций

40-летняя телеведущая столкнулась с очередной волной негативных комментариев со стороны косметологов и тренеров по фейсбилдингу. Специалисты обвиняют Викторию Боню в том, что та слишком часто делает пластические операции. В ответ на многочисленную критику девушка показала, как она выглядела все три месяца на карантине.
Виктория Боня подтвердила, что занималась уходом за своей кожей, но не более того. По словам блогера, к пластическим операциям она не прибегала и даже не планировала. Девушке достаточно дорогих уходовых средств и ежедневной зарядки для лица. Стоит отметить, что Виктория постоянно агитирует против применения ботекса и различных долговременных инъекций.
Сейчас девушка пересматривает видео, сделанные до начала карантина, и не может себя узнать. Дело в том, что внешность Бони действительно заметно изменилась: веки стали более подтянутыми, а контур губ четче и пышнее. Блогер заявила, что отчитываться перед своими подписчиками не собирается, но для нее факт остается фактом, и она уже не знает, как объяснить многочисленной аудитории, что качественного эффекта можно достичь и без хирургического вмешательства.
"Весь карантин я провела дома в Каннах, а затем занималась переездом в Монако и не делала ни одной себе процедуры даже аппаратной косметологии, против которой я ничего не имею, а наоборот, За нее. Не говоря уже о каких-то уколах и пластике, в которой меня по сей день обвиняют", – агрессивно высказалась Виктория в своем блоге.
Более того, телеведущая сравнила людей, "работающих над собой", и тех, кто хочет достичь результата мгновенно, поэтому и пользуется всевозможными методами. По мнению звезды, она достаточно себя любит, чтобы тратить время на ежедневные занятия и уделять внимания своему внешнему виду.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Девушка весит 89 кг
меня с детства не замечают
важно ли женщине быть умной?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?