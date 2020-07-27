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Шоу-бизнес
Богомолов показал фото Собчак с округлившимся животом: Скоро мама

Богомолов показал фото Собчак с округлившимся животом: Скоро мама

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак планирует стать матерью во второй раз. Константин Богомолов подогревает слухи о беременности возлюбленной.
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Поклонники стали подозревать Ксению Собчак в беременности после того, как она начала носить свободную одежду. В недавнем выпуске передачи "Осторожно: Новости" журналистка предстала в наряде, который скрывает живот. Собчак отметила, что сейчас такие вещи в тренде.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Однако даже свободные наряды выдают округлившийся живот Ксении. Недавно муж телеведущей Константин Богомолов показал фото, на котором она запечатлена во время прогулки по Москве. Журналистка оперлась на каменное ограждение, выставив живот вперед.

Поклонники начали писать: "Скоро мама", "Животик уже видно", "Она в положении?" Есть и те, кто сомневается в беременности Ксении. "Может, человек плотно поел", – предположила подписчица.

Ксения пока не комментирует слухи. Лишь однажды она призналась, что хочет родить еще одного ребенка. В новом доме, как говорила Собчак, будут две детские комнаты.

Напомним, что недавно Константин Богомолов отметил 45-летие. Ксения Собчак преподнесла трогательный подарок возлюбленному. Об этом писали "Дни.ру".

Автор: 27 июля 2020, 12:12 Источник: Instagram
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

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