"У меня три семьи": победитель "Голоса" Сергей Волчков рассекретил личную жизнь

Победитель второго сезона телепроекта "Голос" Сергей Волчков – обладатель чарующего баритона, который так нравится слушателям. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним на за кулисами международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



Сергей Волчков родом из небольшого белорусского города Быхов, что в Могилевской области. Тут же сегодня живет и его мама. "На "Славянский базар в Витебске" я ехал с особым желанием в этот раз, поскольку в зале Летнего амфитеатра присутствует моя мама, – улыбается Волчков. – Я не видел ее около года – из-за работы, самоизоляции и закрытых с марта границ. Поэтому меня немного трясет от волнения. Ведь для меня сегодня – не просто выступление, а возможность на три дня остаться со своими родственниками".

Родственники справедливо гордятся Сергеем. Ведь после победы на "Голосе" они тоже стали известны всему городу. С тех пор прошло уже семь лет. За плечами у Волчкова – выступления в Кремле, дуэт с Иосифом Кобзоном, участие в самых престижных телепроектах и фестивалях. Но вот хотел бы артист вернуться на "Голос" уже в качестве наставника?

"Я бы подумал и взвесил все, получив такое предложение, – уверяет Сергей. – Смогу ли я дать что-то? Не буду ли выглядеть смешно? Я понимаю, что за семь лет у меня появилось в творческом багаже многое. К тому же я учился на дирижерско-хоровом отделении, потом еще в ГИТИСе. И людям, работающим в академической манере, это, наверное, могло бы пригодиться. Хотя сам я слушаю очень разную музыку – и Уитни Хьюстон, и Ленни Кравиц".

У 32-летнего Сергея Волчкова уже двое детей. "Моей младшей дочери 2, 5 года, и пока увеличивать семейство и не планирую, по младенцу я не соскучился еще, – улыбается артист. – Особенно за время самоизоляции я это почувствовал".

Рассказал певец и о том, как провел эту самую самоизоляцию. "Вначале у меня была паника, когда люди сметали все с полок магазинов, но потом умные люди меня успокоили, – вспоминает Волчков. – К счастью, у меня была и "подушка безопасности", которая кормила меня эти месяцы. Я меня же, помимо собственной, еще две семьи – родители моей жены и мои собственные. И всем хочется помочь! К счастью, когда начались послабления, у меня появилась работа – закрытые мероприятия".